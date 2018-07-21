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Куда пропали строители мистического Стоунхеджа
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Куда пропали строители мистического Стоунхеджа 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Строители знаменитого и загадочного Стоунхеджа умерли не своей смертью. К такому выводу пришли ученые Бельгии, после анализа ДНК древних захоронений, найденных неподалеку от монумента.
Распространение новой культуры по Британским островам происходило в условиях замещения коренного населения мигрантами с территории современной Голландии.
Грубо говоря, переселение народов стоило жизни тем, кто построил Стоунхедж и чьи поселения располагались в его окрестностях. Коренные обитатели были просто вырезаны пришлыми варварами.
Археологи до сих пор гадают о том, как был построен этот величественный монумент. Камни Стоунхеджа весят по 40 тонн. Кроме того, они были каким-то образом перенесены из Уэльса в Уилтшир.
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