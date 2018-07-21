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Техническим спонсором «Анжи» стала компания Jako
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Техническим спонсором «Анжи» стала компания Jako 

SPORT24.ru 1 час назад
Компания Jako будет предоставлять игровую и тренировочную форму футбольному клубу «Анжи». Контракт рассчитан на три года, сообщает официальный сайт махачкалинцев. Соглашение с Jako помимо первой команды также распространяется на молодежную команду и академию «Анжи».
«Бренд «Анжи» хорошо известен во всем мире и нам приятно стать частью большой семьи «Анжи». Для нас также важно, что благодаря этому соглашению в экипировке Jako будет выступать и подрастающее поколение дагестанских футболистов. Мы не просто приходим в отдельно взятый клуб, мы выходим на крупный рынок, которым является Дагестан. Мы уверены, что качество продукции Jako будет по достоинству оценено дагестанским потребителем», — отметил генеральный директор «Дойче Спорт» Олег Гафенко.
«Дойче Спорт» является официальным дистрибьютером компании Jako в России.
Спонсоры отказались финансировать «Анжи»
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