28-й международный фестиваль пива открылся в Циндао

Циндао , 21 июля / Синьхуа / — 28-й по счету международный фестиваль пива в пятницу вечером открылся в приморском городе Циндао пров. Шаньдун на востоке Китая

США, Чехию, Испанию, На фестивале, который продлится более 30 дней, представлены 1300 с лишним сортов пива более 200 брендов из разных стран мира, включая Германию Россию и др.

На мероприятии будет выделена отдельная зона для российского пива, где посетители смогут познакомиться с рядом пивных брендов из стран ШОС

Циндао — пивной город Китая. Циндаоский фестиваль пива — один из самых крупномасштабных в стране и за рубежом. -0-