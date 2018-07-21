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28-й международный фестиваль пива открылся в Циндао
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28-й международный фестиваль пива открылся в Циндао 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Циндао, 21 июля /Синьхуа/ — 28-й по счету международный фестиваль пива в пятницу вечером открылся в приморском городе Циндао пров. Шаньдун на востоке Китая.
На фестивале, который продлится более 30 дней, представлены 1300 с лишним сортов пива более 200 брендов из разных стран мира, включая Германию, США, Чехию, Испанию, Россию и др.
На мероприятии будет выделена отдельная зона для российского пива, где посетители смогут познакомиться с рядом пивных брендов из стран ШОС.
Циндао — пивной город Китая. Циндаоский фестиваль пива — один из самых крупномасштабных в стране и за рубежом. -0-
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