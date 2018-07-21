Школьник из Уфы научит слепых видеть, а глухих слышать

Артуру Шайхатарову 18 лет, и он очень отличается от своих сверстников — да и сам говорит, что ему с ними не слишком интересно. Он настоящий изобретатель: социальные проекты, созданные этим парнем, призваны помочь сотням тысяч слепоглухих и глухонемых людей на нашей планете. Уникальные программы LifeFeel и LifeTalk, которые разработал юный уфимец, помогут людям с ограниченными возможностями облегчить общение с внешним миром.

Привет из черной дыры

Разработка Артура Шайхатарова для слепоглухих людей LifeFeel («живи — чувствуй») основана на принципе азбуки Морзе: со смартфона передается сообщение, которое в виде вибрации поступает на смарт-часы не видящего и не слышащего собеседника. Человек «прочитывает» сообщение и, в свою очередь, отвечает тем же способом: долгое нажатие — тире, короткое — точка.

Другое приложение — LifeTalk («живи — говори») придумано для глухонемых людей и их общения с внешним миром: оно базируется на языке жестов — камера считывает их и переводит в текстовый или звуковой материал.

Наверное, это звучит просто. Но почему-то до Артура никто этого не придумал.

Интерес к точным наукам у него с детства — от отца-программиста. Сначала воспринимал компьютер как игрушку, позже увлекся всерьез, и уже в раннем возрасте стал изучать языки программирования.

Как-то он гулял с родителями, и вдруг увидел странную картину: люди общались с помощью пальцев рук, дотрагиваясь друг до друга и считывая получившиеся буквы. Оказалось, они не видят и не слышат. Увиденное поразило Артура до такой степени, что он загорелся решить эту проблему.

Он думал над этим три года. В десятом классе увидел фильм Кристофера Нолана «Интерстеллар», где главный герой, обладавший важной для человечества информацией, передал ее из черной дыры посредством азбуки Морзе. Так пришло решение — Артур использовал эту азбуку в своей программе. Параллельно изучал жизнь слепоглухих людей, общался с ними, ездил в специализированную библиотеку, где они собирались, наблюдал.

Он начал демонстрировать программу на научно-практических конференциях — школьных, потом районных и республиканских. Его пригласили на промышленный форум, где собрались предприниматели из разных стран. Интерес получился обоюдным: бизнесменов заинтересовала разработка юного гения, а Артура — предпринимательство.

Школьник развивал и дополнял программу, показал ее в национальном ядерном университете МИФИ . В 11 классе победил во Всероссийском конкурсе «Юниор», затем принял участие в конкурсе «Мой первый бизнес», организованном университетом Плеханова (заявок на конкурс поступило около 400 тысяч). Он победил в конкурсе «УМНИК-Капитаны» и от Фонда содействия инновациям получил грант 500 тысяч рублей. И наконец, протестировал LifeFeel на форуме « Россия — страна возможностей». И результат превзошел все ожидания.

Аплодисменты для прогульщика

Как получаются гении? Артур размышляет — его очень строго воспитывали и даже частенько наказывали, но в то же время поддерживали в начинаниях — возможно, именно родительское воспитание привело к серьезным, продуманным, взрослым проектам уже в раннем возрасте.

В школьные годы он занимался карате и даже занял призовое место в чемпионате России. Но временем спорт начал мешать учебе, и с единоборствами пришлось распрощаться. Он не жалеет — поскольку уверен, что IT-проекты — дело всей жизни.

Артур учился на «отлично», но посещаемость из-за «катания» по конференциям страдала — ему даже стали грозить отчислением. Хорошо, вовремя подоспела победа на всероссийском конкурсе. Вчерашний школьник вспоминает, как шел по коридору и вдруг его буквально впихнули в учительскую, на педсовет. И учителя, которые прежде возмущались прогулами и ратовали за отчисление нерадивого ученика, вдруг стали дружно ему аплодировать…

Благотворительность плюс бизнес

Артур занимается социальными продуктами, и это своего рода благотворительность — его программы есть в свободном доступе. Но не зря он увлекся предпринимательством: занимаясь социальным трудоустройством слепоглухих, Артур делает это бесплатно, однако работодатель, который, принимая этих людей на работу, освобождается от налогов, оплачивает подписку на программы юного изобретателя.

Сейчас проект Артура Шайхатарова LifeTalk, призванный помогать в общении глухонемым людям, участвует в конкурсе для начинающих социальных предпринимателей Social Impact Award. Двое победителей получат гранты по 120 тысяч рублей и поездку в Грузию на Всемирный форум инноваций, который пройдет осенью 2018 года. И мне очень хочется, чтобы Артур туда поехал.

Этим летом он поступил в ИТМО — Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики: научная деятельность студентов здесь активно поддерживается. Ему предлагали получить бесплатное образование за границей — в США , в Великобритании , но Артур отказался:

— Я хочу остаться в России и буду делать IT-проекты здесь — потому что чувствую большую ответственность перед людьми с ограниченными возможностями. В России можно делать крутые проекты — Павел Дуров не единственный популярный на весь мир российский IT-предприниматель. И я в этом уверен…

А вот, что по поводу изобретения Артура думают специалисты:

Виктор Глушков , председатель подкомитета «Системы слухопротезирования, информационно-коммуникационные системы для лиц с нарушениями слуха» технического комитета «Технические средства и услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения», заместитель генерального директора по работе с резидентами АНО «Центр развития социальных инноваций „Технологии возможностей“:

— Проект LifeFeel проходил тестирование на специализированной площадке „Полигон“, созданной Фондом поддержки слепоглухих „Со-единение“, центром „Технологии возможностей“ и МГТУ им. Н. Э. Баумана . На сегодняшний день не существует унифицированной системы коммуникации для людей с нарушениями слуха и зрения, и LifeFeel в доработанном виде может значительно упростить жизнь людям с ограниченными возможностями, решив проблему общения.

— LifeTalk очень нас заинтересовал — мы как раз сейчас занимаемся развитием добровольческого проекта „Я вижу, что ты говоришь“. У глухих людей есть проблема коммуникации с внешним миром. Разработка LifeTalk, превращающая жесты в звук или текст и наоборот, просто необходима — ведь проектов такого уровня еще не было, существуют лишь онлайн-переводчики. LifeTalk не только поможет преодолеть коммуникационный барьер, но и многим позволит выйти на новый уровень — как в работе, так и в образовании. Это будет просто прорыв, объединение двух миров — слышащих и не слышащих людей.