Кто отнимает у москвичей их родной город

Выступая на VIII Московском урбанистическом форуме «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни», проходящем в столичном парке «Зарядье» с 17 по 22 июля, президент России Владимир Путин , говоря об обустройстве современных городов, в числе прочего, заявил:

— Современное жильё должно возводиться по проектам, которые отвечают запросам людей, а новые кварталы — стать примерами грамотной застройки. Это означает организацию общественного транспорта, обязательное создание рабочих мест, создание социальной инфраструктуры, детских площадок. Новые архитектурные решения необходимы и для благоустройства, развития уже существующих давно районов.

Не менее важно, подчеркнул также гарант Конституции, «приводить в порядок заброшенные, обветшавшие постройки, осваивать пустующие территории, которых ещё хватает и которые портят облик городов. Ответственность собственников таких объектов должна существенно возрасти».

Причем их довольно много: по данным Ассоциации «Городские землевладельцы», подобную инициативу поддерживают как минимум 27 жилищно-строительных кооперативов и 16 инициативных групп собственников. И это не удивительно — успешных примеров того, как это можно сделать красиво, логично вписывая в городской ландшафт новые формы многоквартирных домов, в столице достаточно. Существуют не только методические пособия вроде СТО РААСН 01−2007 «Реконструкция и модернизация жилищного фонда» от 2007 года, но и живые примеры, в частности, только на 1-й и 2-й Владимирских улицах на деньги инвесторов реконструировано 6 домов.

Однако это желание граждан раз за разом, как волна о камень, разбивается о нежелание властей столицы дать ход этому начинанию. Глава Департамента градостроительной политики Сергей Левкин , считают представители Ассоциации «Городские землевладельцы», похоже, совсем не настроен помогать гражданам. В ответ на многочисленные обращения граждан представители Департамента старательно забалтывают жителей, пугают разными негативными примерами, настоятельно рекомендуют не обращаться к специалистам, называя их «посредниками». В результате в столице появляются новые многоэтажки, а собственников жилых метров на своей земле, за свои деньги, в нарушение действующего законодательства, пытаются лишить возможности реконструировать свой дом.

В апреле 2018 года представители Ассоциации направили обращение (копия есть в распоряжении «СП» — авт.) к мэру Сергею Собянину от имени и по поручению жилищно-строительных кооперативов и инициативных групп жителей с просьбой дать оценку действиям представителей Департамента и обезопасить собственников от их грубого и незаконного вмешательства в реализацию проекта. Чуть позже похожее обращение было направлено и Владимиру Путину (копия также имеется в распоряжении «СП» — авт.).

В нем, в частности, говорилось, что хотя по проектам реконструкции пятиэтажек без сноса были выполнены все необходимые требования (созданы ЖСК, имеется согласие 2/3 собственников домов, оформлена земля, выпущены градостроительные и обосновывающие материалы, разработаны проектные и архитектурные решения и так далее), московские власти отказывают в утверждении исходно-разрешительной документации. Причем предлоги для отказов самые разные, зачастую противоречащие друг другу. Истинная же причина, по мнению представителей Ассоциации, кроется в работе властей только со «своими», — это картельные антиконкурентные сговоры с участием государственных органов «со всеми признаками, присущими организованным группам и сообществам» (цитата по докладу Федеральной антимонопольной службы России от 31 октября 2017 года).

Председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства Андрей Широков отметил:

— Такое впечатление, что эта тема России не нужна. Хотя мы знаем, что концессия идет сложно, что никакие новые инвестиционные инструменты в коммунальной сфере не предлагаются. Мы знаем, что изношенность старой сети, не той, которую надо построить к новым домам, уже преодолела рубеж в 80%.

Но позиция властей по этому вопросу остается неколебимой. Ее, в частности, озвучил первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Олег Рындин

— Очень важно двигаться поступательно, не перешагивая через определенные моменты, по которым требуется принятие решений. Заключение о градостроительной возможности дает только один орган — Москомархитектура. Поэтому все то, что транслируется за моей подписью, или за подписью Сергея Левкина — это мнение Москомархитектуры. Зачастую мы не можем поддержать проект на рабочей группе Градостроительно-земельной комиссии, потому что не знаем, как принималось решение и к чему оно может привести. Этого не понимаем ни мы, ни архитектура. И получается, что мы иногда вынуждены отказывать сообществам, потому что до конца не понимаем правомерность принятых решений.

Здесь стоит обратить внимание на один интересный факт: в некоторых вопросах та же Москомархитектура демонстрирует поразительную гибкость и способна кардинально менять свои решения, отступаясь от произнесенных публично слов. Например, глава ведомства Юлианна Княжевская в начале 2018 года заявляла буквально следующее:

— У нас нет ни одной стартовой площадки реновации, которая находилась бы в промышленной зоне. Но при планировании парковок для районов реновации мы будем искать свободные участки под гаражные комплексы в соседних промышленных, коммунальных или складских зонах.

А буквально на днях стало известно: застройщики выделят Москве более 100 тысяч квадратных метров жилья для программы реновации в рамках редевелопмента промзон. Об этом сказал руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на том же Урбанистическом форуме:

— В этом году мы на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии города Москвы под руководством мэра Москвы Сергея Собянина одобрили несколько проектов развития промзон, где запланирована комплексная застройка за счет инвесторов, включая жилье для программы реновации.

Глава Москомстройинвеста также отметил, что мэрия обсуждает с инвесторами еще 15 новых проектов застройки бывших промзон общей площадью 2 миллиона квадратных метров, правда, о передаче жилья по программе реновации в них пока не шла. Но — удивительное совпадение — тогда же, когда Москомархитектура успокаивала москвичей отсутствием стартовых площадок по реновации в границах промзон, заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин уронил одну интересную реплику: «У нас в проработке еще около 160 стартовых площадок с потенциалом строительства около 2 миллионов квадратных метров жилья».

Итак, как гласит известная поговорка, возвращаясь к нашим баранам, неплохо бы понять, почему же, так легко меняя точку зрения по вопросу расселения жителей сносимых пятиэтажек, Москомархитектура жестко держит оборону в вопросе разрешения их реконструкции, предлагая в качестве альтернативы только снос и переселение?

Точный ответ на это, по всей видимости, дал почетный строитель Москвы Алексей Кротов:

— Строительный комплекс, который, наращивая свои темпы, построил город, он уже в этом городе работать не должен. Или он должен измениться, потому что территории застроены. А получается вот такая ситуация, как сейчас, — возникла эта реновация — потому, что чистые поля нужны для того, чтобы стройкомплекс продолжал штамповать свою уродливую продукцию. Но это противоречит интересам горожан. Вот и выходит, что точечная застройка внутри двора — целесообразно, а реконструировать свой дом — нецелесообразно.

Только, пожалуй, властям не стоит забывать об одном нюансе, на который обратил внимание Андрей Широков.

— Мы в стране, — отметил эксперт, — в целом до сих пор понимаем советским умом, что все жилье принадлежит государству. А государству-то оно не принадлежит уже 20 с лишним лет, это частная собственность. Каждый дом — частная собственность. И надо исходить из этой позиции. В основе лежит решение собственника, так записано в жилищном законодательстве. А мы сегодня, когда пытаемся рисовать градостроительные планы, всегда забываем, что снести надо то, что не принадлежит государству, а находится в частных руках.

Сложившуюся ситуацию, когда власть, образно выражаясь, «затыкает уши» для аргументов граждан-собственников и, напротив, открывает их для представителей бизнеса, разрешая, например, крупным застройщикам забирать для строительства многоэтажных башен природоохранные зоны столицы, критикуют не только горожане и представители среднего и малого бизнеса, но и политики.

Так, политик Вадим Кумин , рассуждая о проблемах стройкомплекса столицы, отмечает, что реновация, объявленная в прошлом году, должна проходить с полной ответственностью городских властей, в то время как на сегодняшний день она отдана на откуп строительным компаниям.

Оценивая работу Градостроительно-земельной комиссии, Вадим Кумин подчеркнул:

— Сегодня ГЗК отличает закрытость в принятии решений. Все градостроительные заключения сначала принимаются на заседаниях ГЗК и лишь затем отправляются на рассмотрение в профильные департаменты. Ее работу надо менять, все должно быть наоборот — проработки должны идти снизу, из профильных департаментов, проектных институтов, экспертных и общественных организаций, столичного парламента — наверх. В этом случае никогда не был бы допущен снос памятников архитектуры. Кроме того, и в саму ГЗК надо включать членов архитектурных и общественных организаций. Также надо прекратить практику внесения поправок после подписания протоколов ГЗК. Обычно эти поправки серьезно меняют проект в интересах застройщика. В целом же нужна открытость работы этой комиссии, как и вообще всех органов власти в Москве.

Строительный комплекс Москвы, подчеркнул Вадим Кумин, крайне монополизирован: на 5-10 компаний приходится почти весь объем возводимого жилья, причем сегодня его строится меньше, чем при Юрии Лужкове , а уж тем более в сравнении с советским временем. Усугубляет ситуацию еще и то, что бизнесмены предпочитают строить в Москве жилье бизнес-класса и элитное, которое не по карману большинству москвичей, тогда как массовая застройка переместилась в Московскую область

При этом Кумин, проработавший много лет в энергетическом комплексе, разрабатывавший проекты строительства электростанций в России и за рубежом, принципиально выступающий против точечной застройки политик не только высказывает критические замечания, но и предлагает пути решения очерченных проблем.

— Москве, — уверен он, — нужно возвращать власть на муниципальный уровень. Не мэр с его командой, прикрываясь фейковым мнением накрученных голосов «Активного гражданина», а москвичи сами должны иметь возможность влиять на принятие решений. Иметь право участвовать в подготовке законов, по которым им жить. Для этого городу нужна административная реформа, которая превратит городскую вертикаль власти в систему горизонтального управления. Я хочу, чтобы власть услышала москвичей.

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