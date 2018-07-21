Здравый смысл проиграл

Евгений Ревенко: фото rossaprimavera.ru Мазохизм депутатов от «Единой России» (те, кто голосовал за эту партию в ГД могут поставить себе жирный минус в карму) победил здравый смысл. В Госдуме в первом чтении парламентарии поддержали закон о постепенном (в течение 10 лет) повышении пенсионного возраста. Вот, как написал об этом в своем блоге, главный идеолог федерального ЕдРа, депутат ГД, выбиравшийся по партийным спискам по кусту, куда входила Владимирская область

«Ответственное решение

В первом чтении одобрили новые параметры пенсионной системы. 328 — «за», 104 — «против». Важно, что не сразу, а в течение 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин будет плавно повышен пенсионный возраст. С 60 и 55 до 65 и 63 лет соответственно. Эти изменения дадут возможность постоянно повышать текущие пенсии и сделать жизнь наших пенсионеров достойной. Это главная цель предложенных изменений. Уже сейчас более трети всего населения страны у нас — пенсионеры. Если ничего не менять, то дальше будет ещё хуже. Полстраны на пенсии — это нонсенс. И печальная перспектива: мизерные пособия и жалкое существование. Лично я против такого сценария. Параллельно ратифицируем 102 статью Конвенции Международной организации труда (МОТ), в которой пенсия должна быть не ниже 40 процентов утраченного заработка в связи с выходом на пенсию и установлен 65-летний порог самого пенсионного возраста. Таким образом, государство берет на себя эти обязательства. И ещё. Впереди почти два месяца работы над поправками, чтобы снять все тревоги, которые есть у людей в связи с повышением пенсионного возраста: сохранение рабочих мест для людей предпенсионного возврата, переобучение, вывод из тени самозанятых и т.д. Широкое обсуждение продолжается. Пенсионная система должна быть современной и справедливой. А главное — это должен быть механизм постоянного улучшения качества жизни пенсионеров».

Ни у Игошина, ни у Аникеева нет личных аккаунтов в соцсетях, а если они и есть, то ведутся явно посторонними людьми, и скорее мертвы, чем информативны. Зато в комментариях к посту Ревенко народ высказал все, что думает. Справедливости ради отметим, что депутат отвечает (видимо, надеясь убедить оппонентов, но это не получается) почти на каждый комментарий.

Что же считает народ (орфография и пунктуация оригиналов)?

Строченко: Тошно вас читать, обрекаете народ работать до самой смерти.

В. А. : Депутаты! Подумайте еще раз! Что ж вы делаете? Вы же будете прокляты своими избирателями! 95% электората против этого закона — в таком случае, чьи интересы вы там представляете?!

I. E. :Евгений, поддерживаю, т.к. полнейший идиотизм текущее положение дел. Еще бы реформу в самом ПФР провести. Ведь в США в фонде порядка 10 тыс. человек, а у нас 100 тыс. Процентное соотношение на содержение фонда — примерно одинаковое, оптимизировать там особенно нечего, не более 3-7% можно будет расходов снизить по фонду, но в целом его надо сокращать по персоналу. И надо развивать малый и микро бизнес как основу экономике, а не эти 300 олигархохолдингов.

И. К. :Напомните, это третья реформа за последние 18 лет? Одни и те же люди постоянно ставят эксперименты над населением (причём неудачные эксперименты) и НЕ ОТВЕЧАЮТ за результат! Кто виноват в том, что в стране нет денег? Почему предыдущие реформы провалились? Вы что, заранее не знали тенденцию демографической ситуации в стране? Единая Россия рулит страной много лет, делает это плохо, а расплачиваемся за это мы. Вся страна для Вас — экспериментальная лаборатория, а люди — подопытные мыши. Ну ничего, так не получилось, попробуем по-другому, потом по-третьему, да?!