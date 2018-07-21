Ещё
Полис в шашечку повысит защищенность пассажиров такси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полис в шашечку повысит защищенность пассажиров такси 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Уже в следующем году у российских таксистов может появиться обязанность страховать свою ответственность перед пассажирами. По расчетам Всероссийского союза страховщиков стоимость такого полиса для одной машины составит в пределах 3-5 тыс. рублей в год. Как уточнила вице-президент союза Светлана Гусар, это плюс 3-4 рубля к цене одной поездки.
Законопроект о страховании пассажиров такси прошел рассмотрение в комитете Госдумы по финансовому рынку, депутаты рекомендовали принять его в первом чтении. Как сообщает «Российская газета», по замыслу авторов инициативы новые нормы должны повысить степень защищенности пассажиров.
Доступность услуг таксистов и выгода этого бизнеса приводят к быстрому увеличению парка легковых такси. Разработчики законопроекта отмечают, что низкий профессионализм водителей часто оборачивается повышенными рисками для пассажиров. По их словам, не единичны случаи, когда водитель такси, превышая скоростной режим или допуская нарушение иных правил дорожного движения, попадает в аварию.
С 2013 года в России действует обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами за вред жизни, здоровью и имуществу. Оно распространяется практически на все виды транспорта, включая автобусные и троллейбусные перевозки. Максимальная выплата за причинение ущерба жизни здоровью достигает 2 млн рублей. Также предусмотрена компенсация вреда, нанесенного багажу, в пределах 23 тыс. рублей. В то же время защита пассажиров легковых такси сейчас обеспечивается в рамках ОСАГО со специальной отметкой, по которому максимальная выплата за вред жизни и здоровью не превышает 500 тыс. рублей. Этот дисбаланс и призваны устранить новые поправки. Если они будут приняты, то максимальный размер выплаты вырастет в 4 раза.
Во втором и третьем чтении Госдума рассмотрит законопроект не раньше осенней сессии. По словам Светланы Гусар, поправки в любом случае предусматривают переходный период сроком в один год. За это время страховщики разработают тарифы, а сами таксисты смогут подготовиться к новым правилам. Так что законопроект вступит в силу не ранее конца 2019 года.
Концепция законопроекта в целом уже получила одобрение правительства. Однако чтобы предлагаемые нормы действительно заработали, требуется внести изменения в закон о такси, а также определить последствия неисполнения таксистами обязанности по заключению договора страхования.
ИА Север-Пресс: последние новости
Все прозрачно. Ноябряне смогут в режиме онлайн следить за коммунальщиками Дмитрий Кобылкин вернется в Салехард, чтобы встретиться с журналистами Ежегодно на агропром Ямала направляется 1,7 миллиарда рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян308
Максакова в короткой юбке вызвала фурор72
Киев решил отомстить России за Азовское море98
Трамп поставил честность Путина под сомнение
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»224
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Другое
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение