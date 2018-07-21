Полис в шашечку повысит защищенность пассажиров такси

Уже в следующем году у российских таксистов может появиться обязанность страховать свою ответственность перед пассажирами. По расчетам Всероссийского союза страховщиков стоимость такого полиса для одной машины составит в пределах 3-5 тыс. рублей в год. Как уточнила вице-президент союза Светлана Гусар , это плюс 3-4 рубля к цене одной поездки.

Законопроект о страховании пассажиров такси прошел рассмотрение в комитете Госдумы по финансовому рынку, депутаты рекомендовали принять его в первом чтении. Как сообщает «Российская газета», по замыслу авторов инициативы новые нормы должны повысить степень защищенности пассажиров.

Доступность услуг таксистов и выгода этого бизнеса приводят к быстрому увеличению парка легковых такси. Разработчики законопроекта отмечают, что низкий профессионализм водителей часто оборачивается повышенными рисками для пассажиров. По их словам, не единичны случаи, когда водитель такси, превышая скоростной режим или допуская нарушение иных правил дорожного движения, попадает в аварию.

С 2013 года в России действует обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами за вред жизни, здоровью и имуществу. Оно распространяется практически на все виды транспорта, включая автобусные и троллейбусные перевозки. Максимальная выплата за причинение ущерба жизни здоровью достигает 2 млн рублей. Также предусмотрена компенсация вреда, нанесенного багажу, в пределах 23 тыс. рублей. В то же время защита пассажиров легковых такси сейчас обеспечивается в рамках ОСАГО со специальной отметкой, по которому максимальная выплата за вред жизни и здоровью не превышает 500 тыс. рублей. Этот дисбаланс и призваны устранить новые поправки. Если они будут приняты, то максимальный размер выплаты вырастет в 4 раза.

Во втором и третьем чтении Госдума рассмотрит законопроект не раньше осенней сессии. По словам Светланы Гусар, поправки в любом случае предусматривают переходный период сроком в один год. За это время страховщики разработают тарифы, а сами таксисты смогут подготовиться к новым правилам. Так что законопроект вступит в силу не ранее конца 2019 года.

Концепция законопроекта в целом уже получила одобрение правительства. Однако чтобы предлагаемые нормы действительно заработали, требуется внести изменения в закон о такси, а также определить последствия неисполнения таксистами обязанности по заключению договора страхования.