На Ставрополье расчистили канал, чтобы улучшить орошение полей

Участок Право-Егорлыкского канала в Труновском районе очистили от водорослей, чтобы улучшить орошение полей, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального минсельхоза.

Распределитель канала Р-9 обеспечивает влагой более 6 000 гектар полей Труновского района. Русло канала постоянно зарастает водорослями, из-за чего вода застаивается, а её уровень падает.

Специалисты «Ставропольмелиоводхоза» очистили русло от водорослей и камыша, и скорость прохождения воды выросла в полтора раза. Уровень воды в канале поднялся почти на целый метр.

Двумя неделями ранее труновские аграрии обратились в «Ставропольмелиоводхоз» с просьбой привести в порядок учаток Право-Егорлыкского канала, поскольку им не хватало воды для орошения полей.

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