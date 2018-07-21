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Личные вещи Нила Армстронга будут выставлены на аукцион
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Личные вещи Нила Армстронга будут выставлены на аукцион
Говорит Москва
1 час назад
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На них можно будет приобрести бойскаутскую кепку первого лунного астронавта и флаг университета, где он обучался. Эти вещи
Армстронг
взял с собой во время полёта на Луну. На торги также выставят золотую монету из коллекции астронавта.
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