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Курсанты военно-морского вуза приняли участие в экологической акции в национальном парке «Куршская коса»
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Курсанты военно-морского вуза приняли участие в экологической акции в национальном парке «Куршская коса» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В этом мероприятии активное участие приняли и более 50 курсантов филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде.
В Калининградской области в числе более ста волонтёров, курсанты военно-морского вуза приняли участие в акции по облагораживанию и уборке берега Балтийского моря в национальном парке «Куршская коса», включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В этом мероприятии активное участие приняли и более 50 курсантов филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде.
В ходе экологической акции курсанты и студенты устроили флешмоб. Более 100 человек выстроились в виде цифры 2018 и сфотографировались на память.
Во время проведения всей акции для волонтёров работала полевая кухня.
Кроме этого для курсантов была устроена обширная экскурсия, где участники экологического десанта ознакомились с дюнными ландшафтами и необычной историей местности.
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