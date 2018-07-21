Курсанты военно-морского вуза приняли участие в экологической акции в национальном парке «Куршская коса»

В этом мероприятии активное участие приняли и более 50 курсантов филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде

Калининградской области в числе более ста волонтёров, курсанты военно-морского вуза приняли участие в акции по облагораживанию и уборке берега Балтийского моря в национальном парке «Куршская коса», включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В этом мероприятии активное участие приняли и более 50 курсантов филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде.

В ходе экологической акции курсанты и студенты устроили флешмоб. Более 100 человек выстроились в виде цифры 2018 и сфотографировались на память.

Во время проведения всей акции для волонтёров работала полевая кухня.

Кроме этого для курсантов была устроена обширная экскурсия, где участники экологического десанта ознакомились с дюнными ландшафтами и необычной историей местности.