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Безработные жители города могут пройти переобучение
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Безработные жители города могут пройти переобучение 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
77 жителей Ноябрьска с начала года прошли профессиональное обучение при помощи Центра занятости. За аналогичный период 2017 цифра была меньше — 60 человек.
По программе «Содействие занятости населения» безработные получают специальности, востребованные в нашем регионе. Это в основном рабочие профессии, такие как электрогазосварщик, тракторист, водитель категории С, а также повар, пекарь, кондитер. В этом году появились новые программы переобучения — государственное муниципальное управление и менеджер по управлению персоналом.
Пройти обучение могут также пенсионеры, либо люди, которые в данное время находятся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет. За 7 месяцев этого года новые профессии получили 4 молодые мамы, заявиться могут ещё 4. «В этом году денежных средств выделено всего на 8 участников. Мама сама может выбрать тот вуз, где она будет обучаться, просто есть лимит по стоимости обучения — не более 17500 рублей. Это то, что можем возместить. То есть если мама хочет, она, конечно, может обучиться за большую сумму, но возместим мы только 17500 рублей», — сказала начальник отдела специальных программ и аналитической работы Центра занятости Елена Пучко.
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