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Сити-менеджер Читы попросил предпринимателей не повышать цены на продукты во время паводка
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Сити-менеджер Читы попросил предпринимателей не повышать цены на продукты во время паводка 

ТАСС 1 час назад
ЧИТА, 21 июля. /ТАСС/. Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов обратился в ходе заседания по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Забайкальском крае к местным предпринимателям с просьбой не повышать для жителей районов, пострадавших от паводка, цены на продукты первой необходимости. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
В Забайкалье больше месяца почти ежедневно идут дожди, в зону подтопления попали десятки сел и городов, включая Читу, Шилку и Нерчинск. Разлившиеся из-за дождей реки подтопили свыше 700 жилых домов, около 1,5 тыс. приусадебных участков и 2,8 тыс. дач. В зоне паводка оказались более 5 тыс. человек, в том числе 1,1 тыс. детей. Серьезные проблемы возникли с транспортной инфраструктурой — повреждены и разрушены 40 автомобильных мостов.
"Олег Кузнецов обратился к предпринимателям с просьбой не повышать цены на продукты первой необходимости — воду, хлеб, соль, сахар Приглашенные [предприниматели], в свою очередь, заверили Олега Васильевича [Кузнецова], что понимают ситуацию и не допустят подорожания", — говорится в сообщении.
Ранее ТАСС сообщал, что ситуация на продовольственном рынке Забайкальского края стабильная — все объекты потребительского рынка работают в обычном режиме, ассортимент товаров не сокращается, дефицита нет, складских запасов достаточно.
16 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что общий ущерб от паводка в Забайкальском крае уже, по предварительной оценке, превысил 1 млрд рублей. На всей территории региона действует режим чрезвычайной ситуации.
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