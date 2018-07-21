Сити-менеджер Читы попросил предпринимателей не повышать цены на продукты во время паводка

ЧИТА , 21 июля. / ТАСС /. Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов обратился в ходе заседания по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Забайкальском крае к местным предпринимателям с просьбой не повышать для жителей районов, пострадавших от паводка, цены на продукты первой необходимости. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В Забайкалье больше месяца почти ежедневно идут дожди, в зону подтопления попали десятки сел и городов, включая Читу, Шилку и Нерчинск . Разлившиеся из-за дождей реки подтопили свыше 700 жилых домов, около 1,5 тыс. приусадебных участков и 2,8 тыс. дач. В зоне паводка оказались более 5 тыс. человек, в том числе 1,1 тыс. детей. Серьезные проблемы возникли с транспортной инфраструктурой — повреждены и разрушены 40 автомобильных мостов.

"Олег Кузнецов обратился к предпринимателям с просьбой не повышать цены на продукты первой необходимости — воду, хлеб, соль, сахар Приглашенные [предприниматели], в свою очередь, заверили Олега Васильевича [Кузнецова], что понимают ситуацию и не допустят подорожания", — говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что ситуация на продовольственном рынке Забайкальского края стабильная — все объекты потребительского рынка работают в обычном режиме, ассортимент товаров не сокращается, дефицита нет, складских запасов достаточно.