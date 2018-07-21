Парикмахерский рэп и голливудская волна: как прошел конкурс «Московские мастера»

Парикмахеры со стажем уверены: их профессия — не ремесло, а настоящее искусство. Они делают людей красивее. Поэтому для конкурса «Московские мастера — 2018» среди парикмахеров было выбрано особенное место — особняк в самом центре города. Стены просторного светлого холла увешаны картинами в затейливых рамах, с потолка свисает огромная люстра. В углу — кремовое пианино, на нем играет джазовые импровизации пианист. Это прелюдия к финалу престижного конкурса, в котором участвовали 11 девушек, работающих в салонах столицы.

Первенство состояло из трех этапов: представления темы «Я и моя профессия», тестирования по специальности и практического задания — создания модного образа москвички.

Выбирали москвичи

Как рассказал Александр Иванов , заместитель руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы , в столице в индустрии красоты работают 44 тысячи человек.

«Эта отрасль важна для города с точки зрения экономики: ее оборот по итогам 2017 года составил около 6,5 миллиарда рублей. В Москве работает почти шесть тысяч предприятий этой сферы. При этом за последние пять лет индустрия выросла на 30 процентов», — отметил он.

Интерес к конкурсу проявили простые москвичи. Именно участники проекта «Активный гражданин» выбрали парикмахерское искусство в качестве профессии, которая должна быть представлена на конкурсе «Московские мастера».

А бороться участницам было за что: приз за первое место составил 300 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч рублей, за третье — 150 тысяч рублей. Лучших выбирало независимое жюри из общепризнанных специалистов. Его председателем стал вице-президент Союза парикмахеров и косметологов России , вице-президент Всемирной организации парикмахеров Валерий Горелик

Парикмахерский рэп Серьезная борьба развернулась с первых минут конкурса. Некоторые восприняли задание рассказать о себе формально и вспоминали, как в детстве стригли кукол. На общем фоне выделилась Оксана Михальченко, которая подошла к вопросу творчески. Она написала рэп и прочитала его со сцены под заранее заготовленный бит.

На втором этапе участницы тянули билеты из вращающегося барабана — в каждом билете был всего один вопрос. Нужно было выбрать правильный вариант ответа из предложенных ведущим. Для профессионалов не составило никакого труда объяснить, что такое композиция, рассказать, какими бывают эстетические добавки в шампунях и какие санитарные требования предъявляют к работе парикмахера. Под аплодисменты зала все успешно выдержали экзамен.

Причесать за 45 минут

Затем конкурсантки удалились в специальное помещение с рабочими местами — началась главная, практическая часть — создание модного образа. Все парикмахеры делали прически, продуманные заранее. Моделей они тоже приглашали сами. На задание у участниц было всего 45 минут.

Парикмахер Нина Симонова выбрала голливудскую волну — укладку в ретростиле. По ее словам, многие актрисы «фабрики грез» выбирают именно этот образ, правда, на его создание отводится куда больше времени, чем на конкурсе.

А Оксана Михальченко с помощью утюжка создавала удлиненное каре — романтический образ для современной девушки. «Я участвую в конкурсе в первый раз, было интересно, хотелось эмоций», — рассказала она.

Члены жюри строго следили за соблюдением регламента. По мнению Валерия Горелика, для успеха в соревновании нужно было полное сосредоточение.

«Это престижный конкурс, в нем участвуют лучшие мастера. Мы проводим это мероприятие, чтобы у специалистов была мотивация достигать высоких результатов в своей профессии. Оно отличается от других тем, что тут есть специальное задание — создать образ москвички», — рассказал председатель жюри.

Отметила высокий уровень российских мастеров и президент Союза парикмахеров и косметологов России Долорес Кондрашова. По ее словам, это касается как женщин, так и мужчин, которых за последнее время в профессии стало больше. Этот конкурс — настоящая школа парикмахерского искусства, считает она.

Финальное дефиле

Когда мастера закончили свою работу, они вместе с моделями устроили дефиле. Лучшей оказалась Татьяна Кравцова , работающая в Центральном округе Москвы. Она сделала модели Валерии Квасниковой укладку, которая позволила на градуированных волосах создать эффект каре. Победительница рассказала, что собирается учиться дальше и участвовать в других конкурсах. Парикмахер — ее первая и единственная работа, которой мастер посвятила уже 12 лет.

«Мы готовились каждый день две недели — с того момента как модель вернулась из Америки. Искали подходящую одежду, хотели яркости, смотрели журналы и статьи в интернете, везде искали самые последние тенденции в мире моды. Каждый день отрабатывали прическу на скорость и четкость, чтобы все было идеально. Хотелось занять первое место, старались», — поделилась Татьяна Кравцова.

Второе место досталось Маргарите Лисинец из Зеленограда, а третье — Татьяне Фоминой , которая работает в Северном административном округе.

Завершился конкурс свадебным шоу. Модели в белоснежных платьях показали поразительные по сложности и фантазии прически. Элегантное дефиле стало украшением этого дня.

Награждение победителей конкурса «Московские мастера» состоится в Колонном зале Дома союзов 5 сентября, в преддверии Дня города.

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