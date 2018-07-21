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Эксклюзив: Страны БРИКС будут едины в борьбе с протекционизмом — российский эксперт
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Эксклюзив: Страны БРИКС будут едины в борьбе с протекционизмом — российский эксперт 

ИА Синьхуа 1 час назад
Москва, 21 июля /Синьхуа/ — Страны БРИКС будут едины в борьбе с протекционизмом и односторонними действиями в мировой экономике и политике. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью Синьхуа накануне саммита БРИКС в ЮАР Георгий Толорая, исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН.
Ученый отметил, что на прошлом саммите БРИКС в китайском Сямэне было достигнуто большое число договоренностей, многие из которых реализованы, начал работать и выдавать кредиты Новый банк развития, существенно продвинулся проект БРИКС+. По его мнению, предстоящий саммит «будет сконцентрирован, в основном, на проблемах, интересных ЮАР, типа сотрудничества Юг-Юг, вакцинации, решения проблем бедности, образования, женского вопроса».
"Один из основных вопросов для стран БРИКС — это борьба с протекционизмом и с односторонними действиями в мировой экономике и политике. Речь идет, прежде всего, о соблюдении правил и признанных международных режимов ВТО и других международных правил. Я думаю, что в этом вопросе страны БРИКС будут едины", — подчеркнул собеседник Синьхуа. По словам эксперта, «востребованность БРИКС, безусловно, растет, поскольку нужны новые подходы».
Рассуждая о перспективах начинающегося второго десятилетия работы БРИКС, Г. Толорая отметил, что в данный механизм вошли страны, заинтересованные в том, «чтобы их голос на мировой арене был услышан, в том, чтобы их позиции учитывались при принятии решений». «БРИКС стремится стать не только „исполнителем“, но и „разработчиком“ правил мирового общежития», — считает ученый, добавив, однако, что продвижение по этому пути пока идет не слишком быстро, в частности, БРИКС «удалось лишь незначительно повысить квоты его членов в международных объединениях и институтах, таких как Всемирный банк и МВФ, которые по-прежнему остаются под контролем Запада».
"Сейчас ситуация в мире очень турбулентна, не всегда предсказуема. Однако очевидно, что БРИКС нужен, что он сохранится. Но каких результатов удастся достичь в ближайшее время — это пока трудно предсказать", — подытожил Г. Толорая. —0—
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