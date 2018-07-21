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Погони на сверхзвуковых скоростях: Су-27 морской авиации РФ в небе над Балтикой показали, как оторваться от противника
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Погони на сверхзвуковых скоростях: Су-27 морской авиации РФ в небе над Балтикой показали, как оторваться от противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Современные истребители готовы открыть огонь за доли секунды, и практические стрельбы по воздушным целям — один из необходимых для совершенствования навыков элементом.
Морская авиация России проводит дежурство в небе над Балтикой. Пилоты отрабатывают фигуры высшего пилотажа, практикуются в стрельбе и патрулировании границ.
Современные истребители готовы открыть огонь за доли секунды, и практические стрельбы по воздушным целям — один из необходимых для совершенствования навыков элементом.
Пилоты работают на различных скоростях, начиная от минимальных, заканчивая запредельными. Им необходимо ориентироваться в пространстве и ситуации в любое время и в любых условиях. Пара истребителей «гоняются» друг за другом под облаками, выполняя «бочки», виражи и пикирования — так выглядит ситуация, когда необходимо оторваться от противника, преследующего самолет. А в ближнем бою важно не потерять цель — побеждает тот, кто постоянно держит свою цель в поле видимости.
Оружие, ракета класса «воздух-воздух», работает в связке с тепловой системой наведения, расположенной в носу истребителя. После совершения выстрела шансы уклониться от попадания у противника минимальны, так как ракеты специально разрабатывались для сверхзвуковых истребителей, и работают безотказно даже в условиях интенсивного маневрирования и повышенных перегрузок.
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