Погони на сверхзвуковых скоростях: Су-27 морской авиации РФ в небе над Балтикой показали, как оторваться от противника

Современные истребители готовы открыть огонь за доли секунды, и практические стрельбы по воздушным целям — один из необходимых для совершенствования навыков элементом.

Морская авиация России проводит дежурство в небе над Балтикой. Пилоты отрабатывают фигуры высшего пилотажа, практикуются в стрельбе и патрулировании границ.

Современные истребители готовы открыть огонь за доли секунды, и практические стрельбы по воздушным целям — один из необходимых для совершенствования навыков элементом.

Пилоты работают на различных скоростях, начиная от минимальных, заканчивая запредельными. Им необходимо ориентироваться в пространстве и ситуации в любое время и в любых условиях. Пара истребителей «гоняются» друг за другом под облаками, выполняя «бочки», виражи и пикирования — так выглядит ситуация, когда необходимо оторваться от противника, преследующего самолет. А в ближнем бою важно не потерять цель — побеждает тот, кто постоянно держит свою цель в поле видимости.

Оружие, ракета класса «воздух-воздух», работает в связке с тепловой системой наведения, расположенной в носу истребителя. После совершения выстрела шансы уклониться от попадания у противника минимальны, так как ракеты специально разрабатывались для сверхзвуковых истребителей, и работают безотказно даже в условиях интенсивного маневрирования и повышенных перегрузок.