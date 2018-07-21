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Мобильные абоненты «Ростелекома» в Курской области наговорили 2 млн минут
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Мобильные абоненты «Ростелекома» в Курской области наговорили 2 млн минут 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Общая продолжительность голосового трафика абонентов мобильной связи «Ростелекома» в Курской области превысила два миллиона минут, а трафик мобильного интернета составил более 1,3 Тб. Столько времени уделили общению по телефону более двух с половиной тысяч курян.
Максим Бесхмельницын, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Наши мобильные абоненты проговорили в общем зачёте два миллиона минут, то есть около четырёх лет. А всё потому, что мы не ограничиваем клиентов в общении. Например, по всей России все звонки внутри сети «Ростелекома» — бесплатны. Даже с мобильного на городской и обратно — это же общая сеть. Ещё мы дарим пятидесятипроцентную скидку на домашний интернет. При этом все наши услуги можно оплатить единым счётом, что, конечно, удобно».
Абоненты «Ростелекома» могут сэкономить семейный бюджет, воспользовавшись тарифами «На всех L» и «На всех XL». Предложение позволяет подключить несколько SIM-карт к общим пакетам минут и мобильного интернета с единым балансом. Это помогает контролировать расходы на мобильную связь всей семье.
Клиентам, которые вовремя оплачивают услуги связи, компания сделала «Комплимент»: уже со второго месяца они получают в подарок пакет, состоящий из 1 Гб дополнительного интернет-трафика и 50 минут мобильных разговоров. В первый год действия акции объём бонусного трафика будет расти каждые три месяца. С начала второго года абонент будет получать 10 Гб в месяц мобильного интернета, а также дополнительные бесплатные минуты разговоров. Стать участником акции «Комплимент» можно до 31 июля 2018 года включительно.
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