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Дикий исхудавший волк с бутылью на голове вышел к людям и попросил помощи
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Дикий исхудавший волк с бутылью на голове вышел к людям и попросил помощи 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Истощенный волк с бутылкой на голове выбрел к людям практически случайно. Испуганный зверь бросился бежать и спасателям пришлось выслеживать несчастное создание два часа.
Изначально, группа фотографов не собиралась спасать никаких волков. Судя по всему, волк нашел что-то вкусное на самом дне пластикового контейнера для еды. В деревнях Индии такие бутыли используют для хранения. Внутрь голова пролезла, а вот наружу уже никак.
Контейнер имел очень маленькое отверстие, и его невозможно было снять, просто потянув. Поэтому мы решили срезать углы от контейнера, чтобы увеличить отверстие. После того, как отверстие стало достаточно большим, мы медленно сняли его с головы. Параллельно, мы продолжали поливать тело волка водой, чтобы снизить температуру, а затем отпустили его в дикую природу — сказал Танай Панпалия, который и задокументировал всю операцию спасения.
Во время спасательной операции Танай Панпалия обратил внимание на других волков, осторожно наблюдающих за сородичем издали. После спасения волк сразу же присоединился к своей стае.
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