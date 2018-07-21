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Бесплатные мастер-классы по сборке роботов
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Бесплатные мастер-классы по сборке роботов 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Все лето в Москве проходит «Робомарафон». Это бесплатные мастер-классы по робототехнике для детей от 5,5 до 14 лет.
В рамках мероприятия для участников от 5,5 до 9 лет организаторы подготовили мастер-класс «Веселая карусель», где дети смогут собрать и запрограммировать собственную карусель, которая будет катать лего-человечка.
Для детей в возрасте от 10 до 14 лет есть мастер-класс «Затерянный марсоход». Цель занятия — собрать и запрограммировать настоящий аппарат по освоению Марса на робототехническом наборе LEGO Mindstorms EV3.
Дети смогут попробовать себя в программировании, конструировании, алгоритмике на практике, откроют для себя мир инженерного творчества и отлично проведут время. Дополнительной подготовки для участия не требуется.
Участие во всех мероприятиях бесплатное, однако необходима предварительная регистрация на площадках.
Адреса площадок:
м. Крылатское, SMART библиотека, Крылатские холмы, 34  м. Савёловская, Дворец Инженерного Творчества, ул. Большая Новодмитровская, д.14, стр. 1  м. Семёновская, Технопарк «Сапфир», ул. Щербаковская, д. 53, корп. 17, кабинет 406  м. ВДНХ, павильон № 461 «Умный город», Проспект Мира, 119  м. Баррикадная, «Точка Кипения», Малый Конюшковский пер., 2  м. Южная, ТРК «Глобал Сити», ул. Днепропетровская, 2  м. Таганская, офис компании Skyeng, ул. Александра Солженицына, 23А, стр. 1
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