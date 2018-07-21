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Орловский суд отправил в колонию мужчину, защищавшего честь семьи
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Орловский суд отправил в колонию мужчину, защищавшего честь семьи 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Заводской райсуд Орла вынес приговор уроженцу Узбекистана, который жестоко избил знакомого. Мужчина отправится в колонию общего режима на два года и шесть месяцев.
Подсудимый был бригадиром. Он пригласил для работы на стройке знакомого и его сына. Покрасочные работы они провели некачественно, поэтому вместо 10 тысяч рублей получили только 6 тысяч. Те возмутились понижением зарплаты. 7 января 2018 года бригадиру позвонила супруга из Узбекистана. Женщина пожаловалась, что к ней приходили родственники маляров и оскорбляли. Тогда мужчина решил побеседовать со старшим рабочим лично.
В этот же день он отправился в квартиру, где жил недовольный оплатой маляр. Мужчина потребовал, чтобы родственники бывших коллег перестали ходить к его семье на родине и предъявлять необоснованные претензии. На это собеседник стал высказываться нецензурной бранью в грубой форме, оскорбительно для близких бригадира. Так как была задета честь семьи, началась драка.
Маляр получил сотрясение головного мозга, перелом носа и трех ребер с повреждением легкого. На машине скорой его доставили в больницу и поместили в реанимацию.
Подсудимый признался, что причинять тяжкий вред намерения не было, просто он был очень зол. Суд учел обстоятельствами, смягчающими наказание, признание вины, раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, добровольное возмещение вреда.
Сообщение Орловский суд отправил в колонию мужчину, защищавшего честь семьи появились сначала на РИА 57.
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