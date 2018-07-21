Орловский суд отправил в колонию мужчину, защищавшего честь семьи

Подсудимый был бригадиром. Он пригласил для работы на стройке знакомого и его сына. Покрасочные работы они провели некачественно, поэтому вместо 10 тысяч рублей получили только 6 тысяч. Те возмутились понижением зарплаты. 7 января 2018 года бригадиру позвонила супруга из Узбекистана. Женщина пожаловалась, что к ней приходили родственники маляров и оскорбляли. Тогда мужчина решил побеседовать со старшим рабочим лично.

В этот же день он отправился в квартиру, где жил недовольный оплатой маляр. Мужчина потребовал, чтобы родственники бывших коллег перестали ходить к его семье на родине и предъявлять необоснованные претензии. На это собеседник стал высказываться нецензурной бранью в грубой форме, оскорбительно для близких бригадира. Так как была задета честь семьи, началась драка.

Маляр получил сотрясение головного мозга, перелом носа и трех ребер с повреждением легкого. На машине скорой его доставили в больницу и поместили в реанимацию.

Подсудимый признался, что причинять тяжкий вред намерения не было, просто он был очень зол. Суд учел обстоятельствами, смягчающими наказание, признание вины, раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, добровольное возмещение вреда.