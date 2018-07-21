Веление сердца: лавандовое саше своими руками

Вам потребуется: Лоскутки натуральной ткани (хлопок, лён); Маркер для ткани; Сушёная лаванда; Иголка и нитки для шитья Атласная лента лавандового цвета

Шаг 1 Лоскут хлопковой ткани сложите вдое и нарисуйте контуры сердечка и мотив декора саше.

Шаг 2 Точно по контуру проложите строчку на машинке, оставив небольшой участок незашитым для набивания лавандой.

Шаг 3 Выкроите сердечко, отступив от шва 5 мм.

Шаг 4 Припуск обведите маркером для текстиля.

Шаг 5 На сердечке вышейте нитками и бисером мотив лаванды.

Шаг 6 Через открытое отверстие наполните сердечко сушёной лавандой. Отверстие зашейте вручную.

Шаг 7 Ленточку сложите вдвое, украсьте бусинами и сделайте подвес, пришив ленточку к сердечку.

Источник и фото: Burda. Creazion special. Хюгге/2018