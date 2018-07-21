Ещё
Веление сердца: лавандовое саше своими руками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Веление сердца: лавандовое саше своими руками 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Вам потребуется: Лоскутки натуральной ткани (хлопок, лён); Маркер для ткани; Сушёная лаванда; Иголка и нитки для шитья Атласная лента лавандового цвета
Шаг 1  Лоскут хлопковой ткани сложите вдое и нарисуйте контуры сердечка и мотив декора саше.
Шаг 2  Точно по контуру проложите строчку на машинке, оставив небольшой участок незашитым для набивания лавандой.
Шаг 3  Выкроите сердечко, отступив от шва 5 мм.
Шаг 4  Припуск обведите маркером для текстиля.
Шаг 5  На сердечке вышейте нитками и бисером мотив лаванды.
Шаг 6  Через открытое отверстие наполните сердечко сушёной лавандой. Отверстие зашейте вручную.
Шаг 7  Ленточку сложите вдвое, украсьте бусинами и сделайте подвес, пришив ленточку к сердечку.
Источник и фото: Burda. Creazion special. Хюгге/2018
BurdaStyle.ru: последние новости
Модные шторы-2018: главные тренды и фото Платья в стиле ретро: вдохновляемся прошлым Платье-туника из палантина без выкройки за 20 минут: мастер-класс + видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян308
Максакова в короткой юбке вызвала фурор72
Киев решил отомстить России за Азовское море98
Трамп поставил честность Путина под сомнение
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»224
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Другое
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение