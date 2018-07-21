Апелляционный суд подтвердил многочисленные нарушения санитарных норм на заводе «Тавр» 

15 арбитражный апелляционный суд оставил без изменение решение Арбитражного суда Ростовской области о привлечении «Ростовский колбасный завод — ТАВР» к административной ответственности за многочисленные нарушения санитарных норм. Напомним, в ходе внеплановой выездной проверки сотрудниками Россельхознадзора по Ростовской области на «Ростовском колбасном заводе ТАВР» были выявлены множественные нарушения. Например, поверхность стен в помещении подготовки сырья покрыта керамической плиткой, которая местами отсутствует (разрушена), что не позволяет в полной мере проводить мойку и дезинфекцию поверхности стен; поверхность потолков, в помещении подготовки сырья, не обеспечивает предотвращение скопления грязи, образования плесени и осыпания частиц потолков в производимую пищевую продукцию, на большей части мяса отсутствует маркировка. Каких-либо возражений при составлении акта проверки представитель завода «ТАВР» относительно выявленных нарушений не высказал. Также в ходе проверки была обнаружена продукция зараженная Salmonella spp. (Сальмонелла) Представитель колбасного завода «Тавр» в судебном заседании подтвердил, что ООО «РКЗ-ТАВР» признает факт хранения полуфабриката из свинины с наличием бактерии рода Salmonella spp. Решение Арбитражного суда Ростовской области, завод обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Несогласившись с таким решение юристы завода обжаловали решение, но проиграли.