Стильно и просто: маникюр, который подойдет под любой образ

Сложные и яркие nail-арты остались в прошлом. Сегодня достаточно накрасить ногти прозрачным лаком, чтобы они выглядели ухоженно и аккуратно. А чтобы не заскучать, предлагаем добавить дизайн в виде крошечного рисунка или геометрических линий. Выглядит это стильно, а главное, такой маникюр подходит к любому образу. Собрали 10 вариантов минималистичного маникюра с прозрачным покрытием — вдохновляйся!

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/stilno-i-prosto-manikyur-kotoryj-podojdet-pod-lyuboj-obraz/