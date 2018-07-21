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Стильно и просто: маникюр, который подойдет под любой образ
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Стильно и просто: маникюр, который подойдет под любой образ 

Peopletalk 29 минут назад
Фото: Peopletalk
Сложные и яркие nail-арты остались в прошлом. Сегодня достаточно накрасить ногти прозрачным лаком, чтобы они выглядели ухоженно и аккуратно. А чтобы не заскучать, предлагаем добавить дизайн в виде крошечного рисунка или геометрических линий. Выглядит это стильно, а главное, такой маникюр подходит к любому образу. Собрали 10 вариантов минималистичного маникюра с прозрачным покрытием — вдохновляйся!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/stilno-i-prosto-manikyur-kotoryj-podojdet-pod-lyuboj-obraz/
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