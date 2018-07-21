Ещё
Память погибших в Беслане спасателей увековечили в скале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Память погибших в Беслане спасателей увековечили в скале 

АиФ Ставрополье 38 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Память спасателей МЧС Валерия Замараева и Дмитрия Кормилина, погибших у бесланской школы в 2004 году, увековечили в скалах. Их именами по решению правительства России названы две вершины высотой 3649 и 3585 метров рядом с горой Тепли в Алагирском районе Северной Осетии.
В Беслан герои-спасатели попали, имея за спиной огромный опыт операций в горячих точках, в чрезвычайных ситуациях, в стихийных бедствиях. Пожарный из Подмосковья подполковник внутренней службы Валерий Замараев в 90-е был одним из создателей центрального отряда МЧС «Центроспас».
«Отряд доставлял гуманитарные грузы в Югославию, когда там шла война. После этого Валерий Валентинович повидал немало вооружённых конфликтов и участвовал во многих спасательных операциях. В Архангельске разгребал завалы взорвавшейся из-за бытового газа девятиэтажки. В Ленске спасал людей во время наводнений. Неоднократно выезжал на Северный Кавказ», — рассказала руководитель пресс-службы североосетинского управления МЧС Юлия Старченко.
Дмитрий Кормилин — коренной москвич, специалист по прокладке подводных нефтепроводов. Некоторое время он руководил водолазными работами московских спасателей, а в 1998 году был зачислен в «Центроспас» и там создал и возглавил водолазное подразделение.
«Дмитрий Кормилин всегда старался организовать работу так, чтобы его подчинённые оставались живыми. В сложных операциях принимал участие лично. Когда обвалился ледник в Кармадонском ущелье, он первым погрузился в колодец, прорытый для поиска пострадавших подо льдом», — говорит Старченко.
В Беслан спасатели прибыли почти сразу, после того как на торжественной первосентябрьской линейке террористы захватили в заложники детей, учителей, родителей. Расстреливать мужчин в школе бандиты начали в первый же день, но к телам погибших они разрешили подойти только 3 сентября.
Выполнить это задание поручили спасателям Валерию Замараеву, Дмитрию Кормилину, Алексею Скоробулатову и Андрею Копейкину. Они подъехали к школе на грузовике со стороны железной дороги, где было открытое пространство. Начали грузить тела. Но уже на втором погибшем операция трагически оборвалась. В школе раздались два глухих взрыва. У террористов сдали нервы, и они открыли огонь. Дмитрий погиб сразу. Валерий, пролежав израненным несколько часов, пока шёл штурм школы, скончался в машине «скорой помощи». Алексей и Андрей тоже были ранены. Им повезло: они выжили.
Трагедия унесла жизни 334 человек, в том числе 186 детей. Ранены были 810.
Посмертно Валерий Замараев был удостоен звания Героя России, Дмитрий Кормилин награждён орденом Мужества. Такие же ордена получили Алексей Скоробулатов и Андрей Копейкин.
АиФ Ставрополье: последние новости
Жителям Нальчика запретили протестовать против закона о национальных языках Живые ископаемые завелись на пляже в Георгиевске Полпреду Александру Матовникову показали разгромленный ураганом Зеленокумск
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян227
Максакова в короткой юбке вызвала фурор14
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»68
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света346
Трагедия в Миссури: «капитан сказал жилеты не нужны»5
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Украина
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение