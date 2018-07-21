Память погибших в Беслане спасателей увековечили в скале

Беслан герои-спасатели попали, имея за спиной огромный опыт операций в горячих точках, в чрезвычайных ситуациях, в стихийных бедствиях. Пожарный из Подмосковья подполковник внутренней службы Валерий Замараев в 90-е был одним из создателей центрального отряда МЧС «Центроспас».

«Отряд доставлял гуманитарные грузы в Югославию, когда там шла война. После этого Валерий Валентинович повидал немало вооружённых конфликтов и участвовал во многих спасательных операциях. В Архангельске разгребал завалы взорвавшейся из-за бытового газа девятиэтажки. В Ленске спасал людей во время наводнений. Неоднократно выезжал на Северный Кавказ», — рассказала руководитель пресс-службы североосетинского управления МЧС Юлия Старченко.

Дмитрий Кормилин — коренной москвич, специалист по прокладке подводных нефтепроводов. Некоторое время он руководил водолазными работами московских спасателей, а в 1998 году был зачислен в «Центроспас» и там создал и возглавил водолазное подразделение.

«Дмитрий Кормилин всегда старался организовать работу так, чтобы его подчинённые оставались живыми. В сложных операциях принимал участие лично. Когда обвалился ледник в Кармадонском ущелье, он первым погрузился в колодец, прорытый для поиска пострадавших подо льдом», — говорит Старченко.

В Беслан спасатели прибыли почти сразу, после того как на торжественной первосентябрьской линейке террористы захватили в заложники детей, учителей, родителей. Расстреливать мужчин в школе бандиты начали в первый же день, но к телам погибших они разрешили подойти только 3 сентября.

Выполнить это задание поручили спасателям Валерию Замараеву, Дмитрию Кормилину, Алексею Скоробулатову и Андрею Копейкину. Они подъехали к школе на грузовике со стороны железной дороги, где было открытое пространство. Начали грузить тела. Но уже на втором погибшем операция трагически оборвалась. В школе раздались два глухих взрыва. У террористов сдали нервы, и они открыли огонь. Дмитрий погиб сразу. Валерий, пролежав израненным несколько часов, пока шёл штурм школы, скончался в машине «скорой помощи». Алексей и Андрей тоже были ранены. Им повезло: они выжили.

Трагедия унесла жизни 334 человек, в том числе 186 детей. Ранены были 810.

Посмертно Валерий Замараев был удостоен звания Героя России, Дмитрий Кормилин награждён орденом Мужества. Такие же ордена получили Алексей Скоробулатов и Андрей Копейкин.