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Председатель общества «Динамо» не увидел класс большой игры России на ЧМ-2018
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Председатель общества «Динамо» не увидел класс большой игры России на ЧМ-2018 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский поделился мнением об игре сборной России на чемпионате мира — 2018, передают "Известия".
"Наша сборная выступила очень хорошо. Кто до старта турнира мог сказать, что Россия окажется выше Испании? Если бы кто-то и сказал, думаю, мало кто в это бы поверил.
Честно говоря, до турнира я тоже не верил в успех нашей сборной. Но… Не могу сказать, что увидел в исполнении наших ребят класс большой игры, но самоотдача и везение помогли показать такой результат. А везение — штука переменчивая. Кому-то везет, кому-то не везет.
К нам долгие годы везение не приходило. Сейчас в некоторых случаях оно было, но наши футболисты и тренеры заслужили его своей работой", — сказал Стржалковский.
Ранее ЧМ-2018 вызвал рекордный интерес интернет-аудитории за всю историю.
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