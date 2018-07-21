Председатель общества «Динамо» не увидел класс большой игры России на ЧМ-2018

Председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский поделился мнением об игре сборной России на чемпионате мира — 2018, передают "Известия"

"Наша сборная выступила очень хорошо. Кто до старта турнира мог сказать, что Россия окажется выше Испании ? Если бы кто-то и сказал, думаю, мало кто в это бы поверил.

Честно говоря, до турнира я тоже не верил в успех нашей сборной. Но… Не могу сказать, что увидел в исполнении наших ребят класс большой игры, но самоотдача и везение помогли показать такой результат. А везение — штука переменчивая. Кому-то везет, кому-то не везет.

К нам долгие годы везение не приходило. Сейчас в некоторых случаях оно было, но наши футболисты и тренеры заслужили его своей работой", — сказал Стржалковский.

Ранее ЧМ-2018 вызвал рекордный интерес интернет-аудитории за всю историю.