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Кейт Бекинсейл показала толстые ляжки в прозрачном платье
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Кейт Бекинсейл показала толстые ляжки в прозрачном платье 

WDay.ru 53 минуты назад
Фото: WDay.ru
Актриса оконфузилась на вручении ежегодной премии The ESPYS Award в Лос-Анджелесе.
The ESPYS Award, или Excellence in Sports Performance Yearly Award, — это ежегодная премия, вручаемая американцами за выдающиеся достижения на спортивных состязаниях. Чтобы привлечь внимание к атлетам, которые добились в своих дисциплинах многого, но, возможно, обделены известностью у широкой публики, на церемонию зовут звезд кино и шоу-бизнеса. Вот 44-летняя Кейт Бекинсейл, которая отдавала со сцены одну из наград, внимание и привлекла. Только не к спортсменам, а к себе любимой.
Платье словно поделило звезду на две части: вверху, где все прикрыто, полный порядок, а с прозрачным низом вышла промашка
Актрису угораздило одеться на вечер в платье с прозрачным низом. И все бы ничего, да наряд подчеркнул ее бедра, которые находятся явно не в спортивной форме. Впрочем, больше придраться не к чему: прическа, подбор украшений, а главное, улыбка — все это было великолепно. Атлетам, судя по аплодисментам, понравилось.
Кстати, статуэтку за победу в номинации «Лучший спортсмен» она должна была передать нашему Александру Овечкину, который в этом сезоне выиграл один из главных призов в мире хоккея — Кубок Стэнли. Но он на мероприятие не приехал: нападающий «Вашингтон Кэпиталз» уже несколько недель гостит в родной Москве и в США собирается ближе к концу июля, рассказал Wday.ru его агент Глеб Чистяков. Кейт пока имеет возможность привести ноги в порядок, если хочет встретиться с нашей суперзвездой лично.
43-летняя Кейт Бекинсейл встречается с 21-летним парнем
Фотопровал: в сети обсуждают короткие и толстые ножки Квитко
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