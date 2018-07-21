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Артем Здунов: «Доля теневой экономики в Дагестане доходит до 60%»
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Артем Здунов: «Доля теневой экономики в Дагестане доходит до 60%» 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Артем Здунов: «Доля теневой экономики в Дагестане доходит до 60%»Около 60% дагестанской экономики находится в тени, заявил председатель правительства Дагестана Артем Здунов на вчерашнем совещании по социально-экономическому развитию республики, в котором участвовал и полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников.
«По различным оценкам, по некоторым отраслям экономики доля тени доходит до 60% — в торговле, строительстве», — отметил Здунов.
Для объективной оценки состояния экономики, по словам главы кабмина, необходимо провести в регионе инвентаризацию основных экономических показателей в торговле, сельском хозяйстве и строительстве.
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