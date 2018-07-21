Ребенок сыграл в мяч с огромным псом через забор. Видео

Игре ребенка с собакой не смог помешать даже большой забор в США . Двухлетний малыш подружился с соседским псом и начал кидать мячик в его сторону. Питомец отвечал взаимностью и был рад вниманию. Соответствующий видеоролик опубликовал журналист Чад Нельсон.

Забавная история произошла в Миннеаполисе (штат Миннесота). Эти двое научились играть в мяч через преграду, а видео покорило тысячи зрителей.

Нельсон застал эту сцену у себя во дворе. Его сын понятия не имел, что собаки способны на нечто такое. Для ребенка новый вид развлечения стал настоящим открытием. «Забор не может помешать моему двухлетнему сыну играть с его новым лучшим другом», — написал глава семейства.

Собаку зовут Дозер.

Ранее пес спас детей от опасной змеи во Флориде. Им угрожал полутораметровый ядовитый ромбический гремучник. Отец несовершеннолетних теперь находится в долгу перед собакой.