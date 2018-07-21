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Ребенок сыграл в мяч с огромным псом через забор. Видео
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Ребенок сыграл в мяч с огромным псом через забор. Видео 

360tv.ru 56 минут назад
Игре ребенка с собакой не смог помешать даже большой забор в США. Двухлетний малыш подружился с соседским псом и начал кидать мячик в его сторону. Питомец отвечал взаимностью и был рад вниманию. Соответствующий видеоролик опубликовал журналист Чад Нельсон.
Забавная история произошла в Миннеаполисе (штат Миннесота). Эти двое научились играть в мяч через преграду, а видео покорило тысячи зрителей.
Нельсон застал эту сцену у себя во дворе. Его сын понятия не имел, что собаки способны на нечто такое. Для ребенка новый вид развлечения стал настоящим открытием. «Забор не может помешать моему двухлетнему сыну играть с его новым лучшим другом», — написал глава семейства.
Собаку зовут Дозер.
Ранее пес спас детей от опасной змеи во Флориде. Им угрожал полутораметровый ядовитый ромбический гремучник. Отец несовершеннолетних теперь находится в долгу перед собакой.
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