День 21 июля в истории

49 лет назад (1969 г.) человек впервые ступил на Луну. 21 июля в 2 часа 56 минут командир американского космического корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг первым из землян ступил на поверхность Луны. Коснувшись поверхности Луны, Армстронг произнес вошедшие в историю слова: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

101 год назад (1917 г.) Александр Керенский стал главой российского правительства . На этом посту он предпринял ряд мер направленных на стабилизацию политической ситуации, укрепление государственной власти, но остановить волну глобального кризиса в России ему не удалось. После Октябрьской революции 1917 года он эмигрировал из страны.

Фигура Керенского занимает в истории особое место, и оценки часто противоречивы. Многие современники считали, что Керенский не только «заболтал» революцию, но и похоронил демократические идеалы. Керенский активно пропагандировал идеи объединения народнических течений и партий России, считал, что «спасение государства возможно только объединенными силами всего народа», и что революция для этого — единственный метод и средство.

В 1917 году на февральском заседании Госдумы он заявил: «… исторической задачей русского народа в настоящий момент является задача уничтожения средневекового режима немедленно, во что бы то ни стало».

Русский философ Фёдор Степун отмечал, что «линия Керенского» в 1917 году была «единственно правильной» и вина его « не в том, что он вел Россию по неправильному пути, а в том, что он недостаточно энергично вёл её по правильному».

По словам писательницы Нины Берберовой, он до конца своих дней оставался на редкость информированным человеком, знал тайные пружины власти, понимал силы, которые часто двигают политиками, умел мыслить масштабно.

214 лет назад (1804) Александр I утвердил первый устав о цензуре в Российской империи, в котором говорилось, что «…цензура обязана рассматривать все книги и сочинения, предназначенные к распространению в обществе»

При Санкт-Петербургском, Московском, Казанском, Дерптском и Виленском университетах были созданы цензурные комитеты. Запрещались все сочинения, «противные православной религии и самодержавному строю». При цензурных конфликтах арбитром выступал Совет университета. Обжаловать его решения можно было в Главном правлении училищ.

Спустя 22 года, в 1826 году, император Николай I утвердил новый цензурный устав, который существенно ужесточил контроль за выпуском литературы.

405 года назад (1613) в Успенском соборе Московского Кремля был венчан на царство родоначальник династии Романовых — Михаил Романов

После освобождения Москвы от поляков, зимой 1613 года прошёл Земский собор, на котором решался вопрос об избрании нового царя. На престол предлагались кандидатуры шведского принца Карла-Филиппа и польского королевича Владислава. Но народ не захотел видеть на престоле царя-иноземца и одобрение получила кандидатура Михаила Фёдоровича Романова. Его отец был двоюродным братом последнего правителя из династии Рюриковичей царя Фёдора Ивановича. 3 марта (21 февраля по ст.ст.) 1613 года Земский собор избрал его на царствование.

В годы правления Михаила Фёдоровича был заключён мир со Швецией (Столбовский мир) и Польшей (Деулинское перемирие, а позднее Поляновский мир). Началось создание регулярных воинских частей (полков рейтарского, драгунского, солдатского). Началось восстановление и строительство оборонительных линий — засечных черт.