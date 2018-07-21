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Ольга Подчуфарова: Я с этим летчиком тренировалась в одной возрастной категории — как был тогда неадекват, так и остался
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Ольга Подчуфарова: Я с этим летчиком тренировалась в одной возрастной категории — как был тогда неадекват, так и остался 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Экс-биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова дала свою характеристику бывшему тренеру резервной команды Владиславу Тулаеву, чьи недавние высказывания породили скандал.
— Я с этим летчиком тренировалась в Москве в одной возрастной категории еще по юношам, девушкам когда бегал. Как был тогда неадекват, так вообщем-то и остался, — написала Подчуфарова в Facebook под публикацией Николая Круглова. — 100% людей, которые его знают так или иначе, хорошо или косвенно, я вот постольку постольку знакома с ним, но считали, что это шутка, и такого быть не может, когда его назначили. Мы думали это вообще не он. Потому что этого просто не могло быть. Ну не могло! Ну никак! СБР вроде был серьезной организацией когда-то.
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