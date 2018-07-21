На рейде Невы полностью сформирована линия парадного строя кораблей ВМФ 

Согласно сценарию, парадный строй кораблей и катеров, задействованных в динамическом показе, будет проходить установленной скоростью.
В акватории Невы на рейде полностью сформирована парадная линия кораблей-участников Главного Военно-Морского Парада.
Вдоль Университетской набережной Невы от Благовещенского до Дворцового мостов на швартовых устройствах («бочках») ошвартованы новейший фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Макаров», корвет проекта 20380 «Сообразительный» дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 «Дмитров».
За Дворцовым мостом, в непосредственной близости к Стрелке Васильевского острова, на рейде закреплены большой десантный корабль проекта 775 «Минск» и малый противолодочный корабль проекта 1331 «Казанец».
Установленные заранее в линию на реке Нева боевые корабли различных классов являются статическим элементом Главного Военно-Морского Парада. На них, в день проведения Главного Военно-Морского Парада будут подняты флаги расцвечивания и построены экипажи в парадной форме одежды. В настоящее время на кораблях устанавливается ночная иллюминация.
Согласно сценарию, парадный строй кораблей и катеров, задействованных в динамическом показе, будет проходить установленной скоростью, в ходе Главного Военно-Морского Парада, параллельно кораблям, ошвартованным в строю кильватера на рейде реки Нева. В прохождении по Неве примут участие новейшие корабли, — малый ракетный корабль «Ураган», корабль противоминной обороны «Александр Обухов» с безэкипажным катером, а также ракетные, противодиверсионные, десантные, патрульные и артиллерийские катера.