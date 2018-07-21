На рейде Невы полностью сформирована линия парадного строя кораблей ВМФ

Согласно сценарию, парадный строй кораблей и катеров, задействованных в динамическом показе, будет проходить установленной скоростью.

В акватории Невы на рейде полностью сформирована парадная линия кораблей-участников Главного Военно-Морского Парада.

Вдоль Университетской набережной Невы от Благовещенского до Дворцового мостов на швартовых устройствах («бочках») ошвартованы новейший фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Макаров», корвет проекта 20380 «Сообразительный» дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 «Дмитров».

За Дворцовым мостом, в непосредственной близости к Стрелке Васильевского острова, на рейде закреплены большой десантный корабль проекта 775 «Минск» и малый противолодочный корабль проекта 1331 «Казанец».

Установленные заранее в линию на реке Нева боевые корабли различных классов являются статическим элементом Главного Военно-Морского Парада. На них, в день проведения Главного Военно-Морского Парада будут подняты флаги расцвечивания и построены экипажи в парадной форме одежды. В настоящее время на кораблях устанавливается ночная иллюминация.