Ещё
На рейде Невы полностью сформирована линия парадного строя кораблей ВМФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На рейде Невы полностью сформирована линия парадного строя кораблей ВМФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Согласно сценарию, парадный строй кораблей и катеров, задействованных в динамическом показе, будет проходить установленной скоростью.
В акватории Невы на рейде полностью сформирована парадная линия кораблей-участников Главного Военно-Морского Парада.
Вдоль Университетской набережной Невы от Благовещенского до Дворцового мостов на швартовых устройствах («бочках») ошвартованы новейший фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Макаров», корвет проекта 20380 «Сообразительный» дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 «Дмитров».
За Дворцовым мостом, в непосредственной близости к Стрелке Васильевского острова, на рейде закреплены большой десантный корабль проекта 775 «Минск» и малый противолодочный корабль проекта 1331 «Казанец».
Установленные заранее в линию на реке Нева боевые корабли различных классов являются статическим элементом Главного Военно-Морского Парада. На них, в день проведения Главного Военно-Морского Парада будут подняты флаги расцвечивания и построены экипажи в парадной форме одежды. В настоящее время на кораблях устанавливается ночная иллюминация.
Согласно сценарию, парадный строй кораблей и катеров, задействованных в динамическом показе, будет проходить установленной скоростью, в ходе Главного Военно-Морского Парада, параллельно кораблям, ошвартованным в строю кильватера на рейде реки Нева. В прохождении по Неве примут участие новейшие корабли, — малый ракетный корабль «Ураган», корабль противоминной обороны «Александр Обухов» с безэкипажным катером, а также ракетные, противодиверсионные, десантные, патрульные и артиллерийские катера.
ТК «Звезда»: последние новости
Назван продлевающий жизнь продукт «Это не дефект пленки»: исследователь обнаружил загадочные кадры с фотоаппарата участника группы Дятлова С начала 2018 года 70 семей военнослужащих ВВО приобрели квартиры по военной ипотеке в Забайкальском крае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян247
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»112
Максакова в короткой юбке вызвала фурор15
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света350
Популярное вино оказалось опасным4
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Украина
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение