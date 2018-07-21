Выдвинутый в Совфед от Приморья экс-глава МЧС предложит изменить законы для развития края

"Первоочередные задачи — это дальнейшее развитие федерального законодательства, направленного на создание условий для развития Приморского края. Второе, я планирую предпринять дополнительные шаги по развитию законодательной базы Приморского края и оказанию помощи органам местного самоуправления по формированию современной нормативной базы с учетом особенностей каждого города и района. Мы планируем сформировать эффективные механизмы по реализации требований нормативно-правовых документов и активное участие граждан в их практической реализации", — заявил Пучков.

В конце июня 2018 года врио главы Приморья Андрей Тарасенко предложил кандидатуру Пучкова на пост сенатора от региона. Назначение должно состояться, если на сентябрьских выборах губернатора Тарасенко одержит победу.

Ранее Тарасенко заявлял, что Приморский край не сможет без помощи федерального центра провести работу по расчистке русел рек, которая необходима для предотвращения последствий ежегодных наводнений в регионе. Требуется расчистить 370 км рек, и только на разработку плана этой работы потребуется порядка 1 млрд рублей.

В последние несколько лет на федеральном уровне был принят ряд законов, направленных на экономическое развитие Дальнего Востока в целом и Приморского края в частности. Главными из них стали законы о Свободном порте Владивосток и о создании территорий опережающего развития.

В этом году началась работа по улучшению условий и качества жизни в «точках экономического роста» Дальнего Востока. Для включения в планы социального развития центров экономического роста регионов Дальневосточного федерального округа были одобрены 195 мероприятий с предоставлением в 2018-2020 годах финансирования из федерального бюджета в объеме 55,8 млрд рублей, из них 5,1 млрд направлены Приморскому краю. Как ранее отмечал Тарасенко, это средства на строительство социальной инфраструктуры — школ, поликлиник, детских садов, спорткомплексов, домов культуры.