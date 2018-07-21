Психоделическое оружие: как солдата превратить в зомби

Людям давно известны средства, вызывающие галлюцинации или помешательство. Человек жив, но недееспособен. Эти принципы положены в основу относительно нового вида вооружений — психохимического.

Газ RH В нашей стране широкая публика узнала о существовании психохимического оружия из фильма «Мертвый сезон». По сюжету некий немецкий доктор Хасс заканчивал разработку газа RH, который превращал человека в умственно отсталого. Сценарий этого фильма написал Владимир Вайншток и Александр Шлепянов по материалам, предоставленным комитетом госбезопасности СССР.

Что это за документы, до сих пор неизвестно, поскольку архивы, посвященные деятельности немецкой ассоциации психиатров и неврологов в годы Второй мировой войны не полностью рассекречены и по сей день. Кроме того, из 1060 членов этой организации многим удалось избежать наказания международного трибунала в Нюрнберге . Причем некоторые из них были приглашены на работу в секретные лаборатории ЦРУ

Между тем некоторые историки упоминают, что часть узников Дахау подвергали воздействию психоделика мескалина. Препарат приводил к галлюцинациям и к изменению мыслительного процесса. Врач Курт Плетнер, со слов пленных, писал, что «они видели тишину, осязали музыку и слышали радугу».

Как сделать из бойца зомби. На пару дней

Вездесущие американские репортеры Ли и Шлейр поведали миру об арсеналах психохимического оружия, якобы находящего в специальных хранилищах Пентагона . «Такое сверхоружие способно затуманить мозги целому миру, — сообщали журналисты. — После психохимической атаки, к примеру, ВZ (Би-Зет) солдаты враждебных армий на несколько дней превратятся в зомби…».

Речь идет о так называемых психомиметиках, самым известным из которых как раз и является Би-Зет. В организм человека препарат попадает через пищеварительный тракт или легкие. Отсюда и способы его применения: через диверсии на водопроводах или с помощью генераторов аэрозоли, в том числе находящих в авиационных кассетах. Уже через один-два часа после отравления у человека нарушается походка, а речь становится невнятной. Затем возникают зрительные, акустические и осязательные галлюцинации и теряется способность логически мыслить. Далее — нарастает беспорядочность в движении и непредсказуемость поступков. Все это сопровождается потерей памяти и концентрации внимания. Однако уже через два дня происходит возвращение к нормальной жизни.

Би-Зет коварен тем, что не имеет запаха, для его идентификации необходимо постоянно применять специальные приборы.

Сонный газ После заключительного этапа штурма «Норд-оста» в октябре 2002 года, министр здравоохранения России Юрий Шевченко сообщил, что при операции был применен специальный газ «нелетального характера». В связи с этим ведущий американский эксперт по химическому вооружению Энди Оппенхеймер сделал вывод, что в России имеется отравляющие вещества психохимического действия. При этом он предположил, что русский «сонный газ» является смесью некого препарата на основе фентанила (синтетический анальгетик) и галотана (анестетик).

Впрочем, этого никто не отрицал. Юрий Шевченко сообщил о наличии в применяемых спецсредствах некого аналога фентанила, точнее его производного. Между тем, альфа-метилфентанил, более известный как «белый китаец» или синтетический героин, тоже является препаратом из этой серии. Именно поэтому ряд западных экспертов были уверены, что «русский газ» также способен вызывать расстройства, свойственные психохимическим ОВ. То, что они не проявились у заложников «Норд-Оста», эксперты объяснили оперативным лечением.

В пользу этой версии частично говорит и предыстория его появления, описанная в книге Михаила Ламцева. Автор утверждает, что это вещество было синтезировано советскими учеными по поручению Сталина. Впрочем, на брифинге по итогам освобождения заложников «Норд-Ост» было заявлено, что сведения об этом спецсредстве являются государственной тайной.