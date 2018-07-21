Робот-супергерой и топливо будущего: первая в истории IT-неделя в Душанбе

В Душанбе проходит первая в истории страны IT-неделя. Организованы мастер-классы, дискуссии и выставка, где свои работы и проекты представили изобретатели со всей республики. Корреспондент телеканала «МИР 24» Фарангез Шозедова побывала на ярмарке будущего.

Робот-супергерой, базальтовая арматура и топливо будущего. Первая IT-ярмарка в Душанбе собрала молодых изобретателей со всей республики.

«Это наука, технология, инженерия, искусство и математика. Эта концепция в целом не совсем популярна в Таджикистане , то есть вот эта концепция Steam, мы хотели бы ее продвинуть и также привлечь внимание, непосредственно, как бы общества к тому, что нам нужно развивать эту отрасль», — отметил организатор ярмарки Шараф Давлатов.

Ораш и Амин работают в команде. Всем участником по 14 лет. На выставку они привезли роботов для ленивых людей. Робот-гитара, робот-казино, робот-утюг сделают всю работу сами. Для тех, кто не любит писать — робот-принтер.

«Еще для ленивых людей, которые, например, купили кубик Рубика и не хотят научиться собирать, просто ставят на тот робот и нажимают программу, и полностью за минуту 30 секунд робот сканирует и собирает», — рассказал житель Душанбе Амин Каримов.

Ученые привезли на ярмарку и другие изобретения. Рисолат представляет поисковую программу национальных имен.

«Она рассчитана на работников ЗАГСа и жителей Таджикистана. Тут собраны все разрешенные по сборнику имена. Нужно просто в поиске ввести имя, программа мгновенно выдает всю информацию», — говорит жительница района Рудаки Рисолат Наджмиддинзода.

Узнать обо всех тонкостях программирования, роботостроения и инженерии юные изобретатели смогут на презентациях и мастер-классах. Они будут проходить в течение трех дней.

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