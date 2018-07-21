Хабаровчанам вновь накроют «Народный стол» на выборах

В день выборов губернатора Хабаровского края и мэра краевого центра, 9 сентября, в пунктах для голосования в Хабаровске вновь накроют «Народный стол — Наш выбор 27», будут организованы выступления творческих коллективов, оборудованы фотозоны, пройдут фотоконкурсы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска. В единый день голосования за пост губернатора Хабаровского края поборются пять человек, конкурс на пост мэра краевого центра — десять человек.

— В Хабаровске 447 тысяч избирателей. Для них в день выборов начнут работать двести двадцать пять пунктов для голосования. Все они согласно закону оснащены необходимой мебелью, сейфами, средствами пожаротушения. Восемьдесят процентов избирательных участков в Хабаровске расположены в учреждениях образования и культуры, там оборудованы пандусы, поручни, расширенные входные проемы для маломобильных групп населения, — заявил заместитель мэра Хабаровска — управляющий делами городской администрации Вячеслав Безлепкин.