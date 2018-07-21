Эксперты назвали лучшие внедорожники, превратившиеся в кроссоверы

У автомобилистов всех стран в последние годы все большей популярностью пользуются машины сегмента SUV. Большим спросом на сегодняшний день пользуются кроссоверы, которым уступают внедорожники. Некоторые автоконцерны, разрабатывая новое поколение внедорожников, переделывают их в легковые паркетники. Издание «Автоновости дня» подготовило собственный рейтинг из таких «переквалифицировавшихся» машин.

Лидирующую позицию в этом рейтинге занял Nissan Terrano/Pathfinder, выпущенный в производство с 1985. Конвейер по его производству не останавливался вплоть до 2012 года. Эта японская модель по-прежнему пользуется немалым спросом не только на отечественном авторынке, но и за рубежом. Первое поколение внедорожника с легкостью проезжает по бездорожью, несмотря на беспощадное эксплуатирование в течение двадцати с лишним лет. Это подтверждает непревзойденное качество машин японского автопрома. Бренд подарил Terrano бензиновые и дизельные моторы. Последнее поколение радовало мощностью в 320 лошадиных сил (5,6 л., V8). На выбор автомобилистов предлагалась или механическая, или автоматическая трансмиссия.

После 2012 года автопроизводитель не захотел больше держать внедорожник в пределах рамы, и в 2013 году четвертое поколение лишилось рамы, дизеля, «автомата» и «механики» и ряда других элементов проходимого внедорожника.

На втором месте представленного рейтинга находится американский автомобиль Ford Explorer, выпускавшийся с 1990-ого по 2010 год. Он поменял четыре поколения, перед тем, как его переделали в кроссовер. Внедорожник получил атмосферные двигатели с шестью и восемью цилиндрами. В арсенале КПП были и 5-диапазонные механические, и 4-5-6-ступенчатые автоматические. Explorer в первоначальной версии имел как три, так и пять дверей. Однако восемь лет назад вкусы автомобилистов изменились, они стали выбирать кроссоверы и все меньше покупали Ford Explorer лишенного рамы и хороших внедорожных качеств.

Тройку лидеров замыкает иномарка Kia Sportage, выпускавшаяся с 1993 по 2006 годы. Эта модель, просуществовавшая на рынке два десятилетия, в лице первого поколения производилась в нескольких странах, в том числе и в России . Такой срок корейский внедорожник смог прожить за счет надежной и простой конструкции, полноценной рамы, хорошим двигателям и полному приводу Part-Time. Этот внедорожник продавался, как с тремя, так и пятью дверьми. А трехдверная модификация выпускалась без крыши.

Автомобиль получил от концерна бензиновые и дизельные моторы Mazda объемом 2 и 2,2 литра. Двухлитровый бензиновый был самым мощным в линейке и выдавал мощность 128 лошадиных сил, его дизельная версия — 83 лошадиных сил. Работали с такими агрегатами 5-скоростная «механика»и 4-скоростной «автомат». В 2006 году, как и предшественники этого авто, этот внедорожник окончательно лишился основных качеств.