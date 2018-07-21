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Кто родился 21 июля
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Кто родился 21 июля 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Татьяна Романовна Лебедева, член Комитета Совета Федерации по социальной политике. Заслуженный мастер спорта России. Татьяна Лебедева завоевала золото на XXVIII Олимпиаде в Афинах (2004) в прыжках в длину, серебро — на XXVII Олимпиаде в Сиднее (2000) и бронзу — на XXVIII Олимпиаде в Афинах (2004) в тройном прыжке. Избиралась депутатом Волгоградской областной Думы. Занимала пост министра спорта и молодежной политики области. С октября 2014 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Волгоградской области.
А ещё в этот день родились:
Стефан Лёвен (61 год), премьер-министр Швеции. Работал в Профсоюзе металлистов страны и в Европейской федерации металлистов. Был первым председателем шведского Профсоюза рабочих металлургической промышленности. Возглавляет Социал-демократическую рабочую партию Швеции. В октябре 2014 года был утверждён на посту премьер-министр страны.
Василий Данилович Соколовский (1897-1968), советский военачальник. Маршал Советского Союза. Герой Советского Союза. Участник Гражданской войны. Вначале Великой Отечественной войны занимал должность начальника штаба Западного фронта. Принимал участие в планировании, подготовке и проведении Московской наступательной и Ржевско-Вяземской операций. Позднее был назначен начальником штаба 1-го Украинского фронта, а войну заканчивал в должности заместителя командующего 1-м Белорусским фронтом. Он внес большой вклад в планирование, подготовку и проведение Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Нижнесилезской, Верхнесилезской наступательных операций. За руководство боевыми действиями войск в Берлинской операции ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Василий Соколовский возглавлял Группу советских оккупационных войск в Германии и советскую военную администрацию. Позднее занял пост начальника Генерального штаба — первого заместителя министра обороны СССР.
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