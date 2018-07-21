Кто родился 21 июля

А ещё в этот день родились:

Стефан Лёвен (61 год), премьер-министр Швеции . Работал в Профсоюзе металлистов страны и в Европейской федерации металлистов. Был первым председателем шведского Профсоюза рабочих металлургической промышленности. Возглавляет Социал-демократическую рабочую партию Швеции. В октябре 2014 года был утверждён на посту премьер-министр страны.