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Сергей Шнуров посетил выставку сына до открытия
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Сергей Шнуров посетил выставку сына до открытия 

АиФ Санкт-Петербург 54 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Известный исполнитель и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посетил выставку сына за день до открытия.
С 24 июля экспозиция будет работать в петербургской галерее «Свиное рыло». Выставка Апполона Шнурова называется «Untitled.jpg». Художник создает свои картины на графическом планшете. При этом он использует плагины настоящих масляных мазков.
Шнуров-младший распечатывает каждое изображение в единственном экземпляре. Отец ничего не написал о его работах. Сергей только выставил фотографию, где он сидит верхом на свинье с черным котом в руках.
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