Сергей Шнуров посетил выставку сына до открытия

Известный исполнитель и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посетил выставку сына за день до открытия.

С 24 июля экспозиция будет работать в петербургской галерее «Свиное рыло». Выставка Апполона Шнурова называется «Untitled.jpg». Художник создает свои картины на графическом планшете. При этом он использует плагины настоящих масляных мазков.

Шнуров-младший распечатывает каждое изображение в единственном экземпляре. Отец ничего не написал о его работах. Сергей только выставил фотографию, где он сидит верхом на свинье с черным котом в руках.