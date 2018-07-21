Какой красавчик! 18-летний сын Сергея Шнурова покорил Instagram

В сети восхищаются внешностью и стилем наследника известного музыканта.

Сергей Шнуров мало говорит о своей личной жизни. Особенно о детях. А их у артиста, кто не знает, двое — 25-летняя дочь Серафима от первой жены Марии Исмагиловой и 18-летний сын Аполлон от второй супруги Светланы Костицыной.

Но если Серафима, окончив философский факультет, решила не связывать свою жизнь с публичностью, то Аполлон недавно заявил о себе. Оказывается, молодой человек давно занимается рисованием, а в конце июля представит дебютную выставку своих работ в галереи «Свиное рыло» в Санкт-Петербурге . И, скорее всего, на этом фоне сын Шнурова и открыл страничку в Instagram. Мы, конечно, не удержались и просмотрели все его фотографии в микроблоге.

Аполлон Шнуров

Надо признать, что выглядит Аполлон как настоящий художник: он носит яркую и стильную одежду, а недавно и вовсе покрасил волосы в ярко-рыжий оттенок. Причем многие подписчики Шнурова-младшего начали сравнивать его с отцом. Правда, их мнения разошлись примерно 50 на 50: пока одни уверяют, что юноша растет копией Сергея, другие считают, что он является его полной противоположностью.

В любом случае талант и умение эпатировать публику Аполлон явно перенял у папы. И кто знает, может, в скором времени он еще начнет писать стихи и даже петь под гитару.

Тем временем…

Сергей Шнуров после развода с третьей женой Матильдой, объявил, что станет героем нового сезона «Холостяка» на ТНТ. Проект, как говорят, выйдет в эфир в марте следующего года. Подробнее читайте здесь.

Аполлон Шнуров

Аполлон Шнуров с другом

Аполлон Шнуров

Аполлон Шнуров

После развода Шнуров и Матильда поделили кошку

Как сложилась судьба внебрачной дочери Катрин Денев

Читайте также: