Комбат «Моторола»: как мойщик машин стал командиром батальона «Спарта»

Позывной «Моторола» известен далеко за пределами воюющего востока Украины . Для одних он ополченец, защитник от «киевской хунты» и опора Новороссии, а для вторых сепаратист, террорист и убийца. Судьба забросила простого мойщика автомобилей из России Арсена Павлова на вершину славы и превратила его в героя, очень похожего на Чапаева.

Слава

Первую известность Моторола получил во время скандала с задержанием двух российских журналистов на Донбассе в 2014 году. Работников СМИ обвиняли в том, что они руководят группой ополченцев. Доказательством послужило видео, сделанное якобы самими журналистами, где показан фрагмент боя, а оператор руководит бойцами. Позже появилось ещё одно видео, которое расставило все точки над i заложило фундамент славы будущего комбата.

“Говорили, что журналисты какие-то там командовали. Непосредственно операцией руководил я, как один из командиров спецподразделения. Заводил в населенный пункт людей. У меня на голове была установлена камера «GoPro» — рассказал сам Моторола. Тогда широкая общественность впервые услышала о нем.

Харизма

Уже вскоре «Мотор» стал звездой. От остальных ополченцев его выгодно отличало отсутствие «страха камеры» и необычная, но очень выпуклая харизма. Неказистый низенький мужичок, с жидкой рыжей бородкой, щербинкой между зубов и неизменным прищуром с ухмылкой не мог оставит равнодушным почти никого. Ещё больше эффекта добавлял тот факт, что Моторола был открыт в общении и ничего не стеснялся и позволял себе импульсивные выходки. Мог публично упрекать украинских военных в том, что они не берегут людей и посылают своих солдат «на убой», а позже не стесняясь рассказать, как лично застрелил 15 пленных. Впрочем, позже он отрицал, что говорил тако и заявил, что запись смонтирована. Образ удалого вояки всячески поддерживался им и дополнялся любовью к русскому рэпу, что делало его популярным в кругах российской молодежи.

Кроме боевых навыков, Моторола обладал ещё тем неизмеримым, но от этого не менее (а может и более) важным качеством для воина — он был невероятно удачлив. Множество раз он смотрел в глаза смерти, но все время выходил победителем из этих «гляделок». Во время выхода из Славянска , где большая группировка ополченцев (силы Игоря Стрелкова ) оказалась под угрозой окружения и вынуждена была пробиваться к своим. Моторола прикрывал отход, а потом смог самостоятельно и почти без потерь вывести своих людей тайными тропками.

За время всего конфликта на юго-востоке Украины по собственному признанию был ранен шесть раз, но все время оставался жив. Бойцы под его началом верили, что командира оберегает высшая сила и если они будут рядом, то и с ними ничего не случится.

“Спарта”

В условиях, когда приходится противостоять регулярной армии и батальонам национальной гвардии, очень сильно были востребованы военные. «Мотор» имел за плечами срочную службу в полку морской пехоты и опыт реальных боевых действий, который получил во время командировок в Чечню . Поэтому он практически неизбежно занял одну из командных должностей, и бойцы под его началом добивались результата и несли меньше потерь.

Редко кому в жизни представляется возможность не просто командовать воинским соединением, но и придумать ему собственное название и традиции. «Спарта» стала для Моторолы именно таким батальоном — название и эмблему для него он взял из компьютерной игры «Метро 2033», созданной по одноименной книге Дмитрия Глуховского . Придумал собственную систему подготовки, а девизом сделал свой любимый афоризм «Хочешь мира — готовься к войне».

Собранный как противотанковый бронебойный, отряд вскоре разросся. Его бросали на самые трудные участки, потому что в нем были самые подготовленные бойцы.

Семья

В России у Арсена Павлова остались семья — жена Виктория и сын Даниил. Они остались жить в Краснодарском крае и практически не поддерживали связь. Тот сам признавался, что фактически оставил семью. «Получается, что я их бросил, когда сюда приехал, — рассказывал сам Арсен журналистам. — Но не жалею об этом. Видимо, так было предопределено.»

Зато в Славянске он вскоре нашел вторую жену. Во время артиллерийского обстрела города он проверял, как люди пережидают бомбежку и в одном из подвалов познакомился с 21-летней красавицей Еленой, в которую влюбился. Через две недели сыграли свадьбу — первую официальную в ДНР. От этого брака у него осталась дочь Мирослава и сын Макар. [С-BLOCK]

Убийство

16 октября 2016 года Моторола был убит. Смерть настигла его не в бою и не в окопах, а в лифте. Когда он спускался с 7 этажа на улицу, сработала бомба, закрепленная на тросе кабины лифта. Взрыв убил его моментально. Вместе с ним погиб охранник. Власти ДНР обвинили в проведении диверсии спецслужбы Украины, те, в свою очередь, сказали, что Моторола мог стать жертвой внутренних разборок ДНР.