Хабиб Нурмагомедов пригрозил уйти в НБА. Видео

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов в шутку пригрозил уйти в НБА, если UFC не даст ему соперника.

— UFC, дайте мне соперника, или я уйду в НБА, — написал спортсмен в Инстаграме. Также он опубликовал видео того, как играет в баскетбол. Ранее россиянин сообщил, что начал подготовку к защите титула чемпиона UFC, но его соперник пока неизвестен.

@ufc give me opponent or I’m going to move @nba Если не знаете английский, google translate вам в помощь. #ufc #nba #mma #basketball #баскетбол

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 20 Июл 2018 в 11:31 PDT