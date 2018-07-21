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За прошедшие полгода в Приморье раскрыто свыше девяти тысяч преступлений
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За прошедшие полгода в Приморье раскрыто свыше девяти тысяч преступлений 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
В Приморском крае подвели итоги работы регионального управления МВД за прошедшие полгода. Среди результатов — снижение регистрации преступлений. Было отмечено сокращение числа краж,. Количество грабежей снизилось почти на четверть.
На мероприятии были обсуждены вопросы, которые влияют на результаты оперативно-служебной деятельности,.
Ведомственные награды были вручены показавшим высокие результаты оперативно-служебной деятельности сотрудникам.
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