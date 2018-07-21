За прошедшие полгода в Приморье раскрыто свыше девяти тысяч преступлений

В Приморском крае подвели итоги работы регионального управления МВД за прошедшие полгода. Среди результатов — снижение регистрации преступлений. Было отмечено сокращение числа краж,. Количество грабежей снизилось почти на четверть.

На мероприятии были обсуждены вопросы, которые влияют на результаты оперативно-служебной деятельности,.

Ведомственные награды были вручены показавшим высокие результаты оперативно-служебной деятельности сотрудникам.