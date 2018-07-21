На ВИЗе до понедельника закрыли движение трамваев

Ночью с 20 на 21 июля на ВИЗе закрыли движение трамваев. На улице Красноуральской, недалеко от ВИЗовского трамвайного кольца, все выходные будут ремонтировать трамвайные пути, поэтому придётся объезжать участок от Синяева до Нагорной.

Как сообщили в городском Трамвайно-троллейбусном управлении, движение откроют в 6 утра 23 июля, в понедельник.

Маршруты на время закрытия движения распределятся следующим образом.

Трамвай маршрута № 1 пойдёт от Вторчермета к Западному депо.

Маршрут № 2: Фрезеровщиков — Космонавтов — Луначарского — Ленина — Верх-Исетский бульвар — станция ВИЗ.

Маршрут № 3: ЦПКиО — Луначарского — Челюскинцев — Московская — Белореченская — Западное депо — Белореченская — Радищева — ЦПКиО.

Маршрут № 11: Зеленый остров — Татищева — Ленина — Луначарского — ЦПКиО.

Маршрут № 21: ЦПКиО — ул. Куйбышева — ул. Радищева — ул. Белореченская — Западное депо–ул. Белореченская — ул. Московская — ул. Челюскинцев — ЦПКиО.

Маршрут № 19: Машиностроителей — ул. Бебеля — ул. Халтурина — ВИЗ.

Этот участок уже перекрывали на прошлых выходных, а ещё в этом месяце дорожники делали ремонт трамвайных путей на улице Блюхера.