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На ВИЗе до понедельника закрыли движение трамваев
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На ВИЗе до понедельника закрыли движение трамваев 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Ночью с 20 на 21 июля на ВИЗе закрыли движение трамваев. На улице Красноуральской, недалеко от ВИЗовского трамвайного кольца, все выходные будут ремонтировать трамвайные пути, поэтому придётся объезжать участок от Синяева до Нагорной.
Как сообщили в городском Трамвайно-троллейбусном управлении, движение откроют в 6 утра 23 июля, в понедельник.
Маршруты на время закрытия движения распределятся следующим образом.
Трамвай маршрута № 1 пойдёт от Вторчермета к Западному депо.
Маршрут № 2: Фрезеровщиков — Космонавтов — Луначарского — Ленина — Верх-Исетский бульвар — станция ВИЗ.
Маршрут № 3: ЦПКиО — Луначарского — Челюскинцев — Московская — Белореченская — Западное депо — Белореченская — Радищева — ЦПКиО.
Маршрут № 11: Зеленый остров — Татищева — Ленина — Луначарского — ЦПКиО.
Маршрут № 21: ЦПКиО — ул. Куйбышева — ул. Радищева — ул. Белореченская — Западное депо–ул. Белореченская — ул. Московская — ул. Челюскинцев — ЦПКиО.
Маршрут № 19: Машиностроителей — ул. Бебеля — ул. Халтурина — ВИЗ.
Этот участок уже перекрывали на прошлых выходных, а ещё в этом месяце дорожники делали ремонт трамвайных путей на улице Блюхера.
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