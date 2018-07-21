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Омский хоккейный клуб «Авангард» объявил конкурс на лучшего телеведущего
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Омский хоккейный клуб «Авангард» объявил конкурс на лучшего телеведущего 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Хоккейный клуб «Авангард» ищет ведущего для своей программы «Авангард ТВ».
Как сообщает пресс-служба клуба, каждый, кому есть 18, но не более 30 лет, кто не боится камеры и готов зажигать, может попробовать свои силы, приняв участие в конкурсе.
Для этого достаточно снять видеоролик, рассказав о своём любимом месте в городе, уложившись в 30 секунд, и выложить запись в Instagram или ВКонтакте с хэштегами #ГородАвангарда #МыВАвангарде.
28 июля лучшие будут приглашены на кастинг. Их ждут призы, а победитель станет вести программу «Авангард ТВ».
Отметим, что не так давно прошла открытая тренировка «омских ястребов», на которую были приглашены представители СМИ. Такая открытость — новая маркетинговая политика руководства омского хоккейного клуба. По мнению главного тренера команды Боба Хартли, болельщики должны знать всё об игроках.
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