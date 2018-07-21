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ОБИ вместе с INMYROOM запускают проект «Большая энциклопедия ремонта» в «МЕГЕ Теплый Стан»
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ОБИ вместе с INMYROOM запускают проект «Большая энциклопедия ремонта» в «МЕГЕ Теплый Стан» 

Inmyroom 43 минуты назад
Фото: Inmyroom
Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ совместно с торговым центра «МЕГА» и INMYROOM запускает интерактивный проект «Большая энциклопедия ремонта».
В рамках проекта 21 июля в «МЕГЕ Теплый Стан» откроется дизайнерский шоу-рум ОБИ, в котором посетители смогут наблюдать и участвовать в процессе ремонта и отделки квартиры в режиме реального времени.
Посетители шоу-рума смогут не только наблюдать, как воплощаются идеи дизайнера, но и прокачать свои навыки в ремонте и получить советы профессионалов. Каждые выходные в шоу-руме будут проходить мастер-классы и воркшопы, где эксперты в дизайне и ремонте покажут, как шаг за шагом создать интерьер своей мечты. Участники мероприятий получат полезные знания и вдохновение, а также приятную скидку на покупки в ОБИ.
Площадка будет открыта до конца сентября, экспозиция будет обновляться. Узнать программу мероприятий и расписание мастер-классов можно на странице проекта.
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