Как меньше платить за воду: выбираем правильную сантехнику

Сантехнику нужно выбирать особенно вдумчиво: ведь наш выбор будет сказываться на окружающей среде и размерах счетов на воду в течение следующих 15 лет — это средний эксплуатационный возраст сантехники. Екатерина Султанова рассказала, на какие модели обратить внимание, чтобы не переплачивать за воду.

Душ — один из основных способов домашнего расхода воды (примерно 151 литр в день и 17% от общего расхода воды среднестатистической семьи). Эффективность лейки для душа измеряется расходом воды в минуту и составляет для традиционной душевой системы 9 литров.

Экономичные лейки для душа бывают двух видов: аэрационные и ламинарные.

Смешивают воздух с водой, формируя водную взвесь, которое окутывает тело «водным облаком». Их рекомендуют использовать в закрытых душевых кабинах, которые способны быстро нагреваться и поддерживать температуру — поскольку мелкие капли взвеси быстро остывают на сквозняке.

Расход воды с такими лейками составляет всего 3 литра в минуту.

Ламинарные лейки для душа формируют тонкие струи воды, которые подаются под сильным напором. Такая система нам привычнее, а эффективность достигается за счет усовершенствования существующих технологий. Расходуют 6 литров воды в минуту, не теряя в качестве подачи воды и напоре.

Примерно 27% расхода воды в доме приходится на туалет. Это больше, чем расход стиральной или посудомоечной машин. Старые модели унитаза могут расходовать до 20 литров воды за слив, а водосберегающие современные унитазы снизили расход в среднем до 4 литров. Существуют два основных вида водосберегающих унитазов: гравитационные и унитазы со смывом под давлением.

В новых моделях гравитационных унитазов смыв происходит под воздействием сил гравитации, как и у их старых предшественников. Но эффективное распределение струй воды по поверхности бочка (360 градусов), оптимальный уровень давления и система предотвращения протечек позволяют экономить воду и расходовать до 4 литров за слив.

Унитазы со смывом под давлением чаще использовались в коммерческих помещениях, но сейчас все больше приобретают популярность и в домашнем использовании. Сливная вода находится в отделении в бочке, которая за счет воздушного напряжения с сильным напором выталкивается во время слива. В среднем такие модели расходуют 4 литра воды и занимают меньше места по сравнению с традиционными моделями унитазов.

Если закрывать воду во время чистки зубов, мы сэкономим до 11 тысяч литров воды в год. А водосберегающие смесители позволят сэкономить еще 30% воды.

Однорычажные смесители расходуют меньше воды, чем классические модели с двумя вентилями. Они позволяют единожды настроить температуру воды и менять интенсивность без сонастройки температуры, на которое обычно тратится вода в классических моделях.

Смесители с инфракрасным датчиком движения позволяют избежать расхода воды вхолостую. И вы никогда не забудете закрыть кран.

Модели, оборудованные аэратором, дают мягкую, приятную струю и сокращают расход воды до 60%.