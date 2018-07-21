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«Это не дефект пленки»: исследователь обнаружил загадочные кадры с фотоаппарата участника группы Дятлова
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«Это не дефект пленки»: исследователь обнаружил загадочные кадры с фотоаппарата участника группы Дятлова 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На обнаруженных исследователем кадрах якобы видны «только отдельные артефакты», которые, по его словам, могут быть «частью какого-то взрыва, полета некоего НЛО, фрагментами звездного неба».
Уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев в своем блоге сообщил о том, что ему якобы удалось раздобыть ранее неизвестные фотографии. По его словам, снимки, предположительно, были сделаны одним из участников группы Дятлова — Семена Золотарева. Их он якобы и обнаружил на одном из англоязычных ресурсов.
По словам Дегтерева, фотопленка якобы была обнаружена в фотоаппарате Золотарева, причем на сайте она выложена лишь в виде отдельных фрагментов.
«Золотарев не расставался с фотоаппаратом до самой смерти. Поэтому делал снимки до конца. Сколько их получилось, нам уже никогда не узнать. В уголовном деле сохранился лишь брак. Однако и эти снимки из дела пропали», — пишет в своем блоге Дегтерев.
Как отметил исследователь-энтузиаст, на кадрах якобы видны «только отдельные артефакты». Дегтерев предположил, что они могут быть «частью какого-то взрыва, полета некоего НЛО, фрагментами звездного неба».
«Отдельные «фигуры» напоминают людей. Однако, все это не просто дефект пленки. Это, отголоски той страшной трагедии, что вызывает интерес даже спустя 60 лет», — написал Дегтерев.
В заключение исследователь-энтузиаст предполагает, что «на перевале действительно произошло нечто странное, возможно связанное с техногенном и даже мистикой», однако правду, отмечает Дегтерев, якобы «не узнать уже никогда».
Ранее уральский уфолог заявил, что нашел фотографии космического корабля, который случайно снял дятловец Семен Золотарев.
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