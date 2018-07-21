Источник: «Шахтер» отправит бразильца Додо в аренду

Бразильский защитник «Шахтера» Додо отправится в аренду в другой клуб, сообщил в своем Твиттере украинский журналист Игорь Бурбас.

— Проигрывая на данном этапе конкуренцию как Бутко, так и Данченко, Додо пока будет набираться опыта в другом клубе, — отметил журналист. — В ближайшее время игрок отправится в аренду.

19-летний бразилец в прошлом сезоне провел три матча за «Шахтер». Он не попал в заявку команды на текущий сезон.

Програючи на даному етапі конкуренцію як Бутку, так і Данченку, Додо поки набиратиметься досвіду в іншому клубі. Найближчим часом гравець відправиться в оренду.

— Igor Burbas (@iburbas) 20 июля 2018 г.