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Источник: «Шахтер» отправит бразильца Додо в аренду
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Источник: «Шахтер» отправит бразильца Додо в аренду 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бразильский защитник «Шахтера» Додо отправится в аренду в другой клуб, сообщил в своем Твиттере украинский журналист Игорь Бурбас.
— Проигрывая на данном этапе конкуренцию как Бутко, так и Данченко, Додо пока будет набираться опыта в другом клубе, — отметил журналист. — В ближайшее время игрок отправится в аренду.
19-летний бразилец в прошлом сезоне провел три матча за «Шахтер». Он не попал в заявку команды на текущий сезон.
Програючи на даному етапі конкуренцію як Бутку, так і Данченку, Додо поки набиратиметься досвіду в іншому клубі. Найближчим часом гравець відправиться в оренду.
— Igor Burbas (@iburbas) 20 июля 2018 г.
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