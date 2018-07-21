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Звезда «Дома-2» задержала вылет самолет из-за пропавшего портфеля
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Звезда «Дома-2» задержала вылет самолет из-за пропавшего портфеля 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Неприятный инцидент омрачил отдых бывшей участницы скандального реалити-шоу. Мария Кохно пострадал от грабителей, которые украли ее сумку. В нем находились паспорт, деньги, карточки, украшения и косметика.
— Меня вывели из самолета, я шла по трапу зная, что в самолёте осталась Мама, Крис и мелкий. Наш рейс задержали на 50 мин, пока я бегала по аэропорту, искала свой портфель, который вытащили из коляски (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим.ред.), — пожаловалась девушка в своем Instagram-канале.
Впрочем, улыбчивая блондинка из Самары пытается извлечь из случившегося полезный урок:
— Я надеюсь, что это знак, что я не потеряю что-то большее, а может и приобрету.
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