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В Красноярске при реставрации «Дома Андреева» нашли французскую саблю
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В Красноярске при реставрации «Дома Андреева» нашли французскую саблю 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Среди найденых вещей штык от французской винтовки системы «ГРА», вилки с клеймом 1879 года и нитки невской мануфактуры.
Историки уверяют, что это уже не первая ценная находка именно в этом доме. Однако точно определить, кому именно могли принадлежать вещи, фактически невозможно. Дело в том, дом на ул. Ленина, 84 был построен и использовался как доходный, то есть жильцы, постоянно сменяли друг друга.
Находки будут переданы в органы внутренних дел для определения их исторической и материальной ценности.
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