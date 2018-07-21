В Красноярске при реставрации «Дома Андреева» нашли французскую саблю

Среди найденых вещей штык от французской винтовки системы «ГРА», вилки с клеймом 1879 года и нитки невской мануфактуры.

Историки уверяют, что это уже не первая ценная находка именно в этом доме. Однако точно определить, кому именно могли принадлежать вещи, фактически невозможно. Дело в том, дом на ул. Ленина, 84 был построен и использовался как доходный, то есть жильцы, постоянно сменяли друг друга.