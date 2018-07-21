СМИ: руководство «Астон Виллы» намерено пригласить Анри на пост главного тренера

Владелец «Астон Виллы» Тони Ся решил финансовые проблемы клуба, сумев привлечь двух крупных инвесторов. Основную долю в команде имеет бизнесмен из Египта Нассеф Савирис.

По информации Daily Mirror, именно Савирис хочет пригласить Анри на место Стива Брюса.

Легендарный француз покинул Sky Sports, чтобы сосредоточиться на тренерской карьере, поэтому он может быть открыт к предложению «Астон Виллы».

Ранее сообщалось, что Анри больше не будет работать на телевидении.