Ещё
СМИ: руководство «Астон Виллы» намерено пригласить Анри на пост главного тренера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Путин не допустит антинародного закона о пенсиях"
"Путин не допустит антинародного закона о пенсиях"

СМИ: руководство «Астон Виллы» намерено пригласить Анри на пост главного тренера 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший французский форвард лондонского «Арсенала» Тьерри Анри может стать новым главным тренером бирмингемской «Астон Виллы», сообщает "Советский спорт".
Владелец «Астон Виллы» Тони Ся решил финансовые проблемы клуба, сумев привлечь двух крупных инвесторов. Основную долю в команде имеет бизнесмен из Египта Нассеф Савирис.
По информации Daily Mirror, именно Савирис хочет пригласить Анри на место Стива Брюса.
Легендарный француз покинул Sky Sports, чтобы сосредоточиться на тренерской карьере, поэтому он может быть открыт к предложению «Астон Виллы».
Ранее сообщалось, что Анри больше не будет работать на телевидении.
Газета.Ru: последние новости
В "Роскосмосе" рассказали о допросах по делу о госизмене СМИ: "Манчестер Сити" готов предложить €100 млн за хавбека "Ювентуса" СМИ: брат отравленного "Новичком" мужчины удивился его выписке
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»325
В Турции произошла трагедия с россиянином60
Фото кабинета Медведева удивило россиян439
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев653
Максакова в короткой юбке вызвала фурор199
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала для России морские санкции
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение